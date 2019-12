'El hormiguero' se alía con el Ayuntamiento de Madrid para sorprender a Alejandro Sanz

El paseo de la fama de Hollywood cuenta con las estrellas de numerosos artistas del campo de la interpretación o la música. Alejandro Sanz reconoció este jueves en El hormiguero que próximamente tendrá una en Los Ángeles.

Por ese motivo, el programa de Antena 3 quiso sorprender al cantante y, para ello, necesitó la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y su alcalde, que colaboraron con su autorización para llevar a cabo la sorpresa, y con El Monaguillo como reportero dando la exclusiva en directo.

"Me sabe mal que en España no tengas nada", comentó Pablo Motos, que inmediatamente conectó con su colaborador que se encontraba en la madrileña Plaza de Colón: "Quiero darte una sorpresa, he venido hasta aquí en patinete eléctrico por si me cruzaba con Greta Thunberg, para vivir un momento histórico", señaló El Monaguillo.

En el plató iniciaron una cuenta atrás para que Sanz apretara un pulsador y viera de que se trataba la sorpresa. Al llegar al cero el cantante apretó y en la Plaza de Colón se iluminó una estrella con su nombre: "Ahí está, la estrella de Navidad de Alejandro Sanz", gritó El Monaguillo.

El presentador explicó que "la vamos a dejar durante todas las navidades en medio de la Plaza de Colón", y tras fundirse en un abrazo con Sanz añadió: "Hay que darle las gracias al Ayuntamiento de Madrid, a su alcalde Martínez-Almeida y a la Junta del Distrito de Salamanca que se han portado de lujo".

Y es que "esta idea se nos ocurrió el jueves pasado y hacer esto cuesta muchos días, pero hemos realizado lo que ha hecho falta y ahí tienes una estrella", concluyó Motos.

Ponemos la estrella a @AlejandroSanz en la Plaza de Colón de Madrid #AlejandroSanzEHpic.twitter.com/0hwbT6BZ55 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 5, 2019

El cantante aprovechó su visita a El hormiguero para presentar la edición especial del álbum #LaGira de #ElDisco que sale a la venta el 6 de diciembre. Además, el artista comentó también sobre su próximo papel como coach de La Voz, formato que pronto estrenará su nueva edición en Antena 3: "Laura Pausini es la más peligrosa de todos", reconoció entre risas Sanz.