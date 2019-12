Consultar el horóscopo de hoy: viernes 6 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 6 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te hagas el duro y dale a tu pareja ese capricho que le apetece tanto y que tanto tiempo lleva persiguiendo. Si lo haces en forma de sorpresa y con cierto secretismo, la alegría que se va a llevar hará que la relación vuelva a tener mucha pasión.

Si no tienes pareja, va a disfrutar bastante de esa independencia y también del juego de la seducción que puede divertirte mucho en este momento ya que la aventura te tienta. Puede ser una noche en la que te dejarás llevar y harás alguna pequeña “locura”.

Quizá ocultas a tu familia más cercana una información sobre una escapada secreta que realmente no te apetece nada que conozcan. Pero deberás tener cuidado para que no la descubran. Procura que no se te escape nada en esta búsqueda de otras cosas que has decidido hacer.

Hay cambios que no te gustan nada, pero que no te queda más remedio que aceptar y eso lo vas a ver claro al regresar a un lugar, quizá de tu infancia, que ya no es el mismo que recuerdas. Ponerse melancólico no sirve nada, procura ver el lado positivo.

Aprovechas el día festivo para favorecer tu organismo con un poco de calma y dejar de lado el estrés. No vas a participar demasiado en fiestas ni reuniones, aunque tampoco te niegues a dar un paseo relajante y sin prisas con la pareja o con un amigo.

Hoy te va a apetecer bastante disfrutar de un momento de intimidad y calma, incluso de soledad, en el que puedas estar a tu gusto y muy a tu aire con un buen libro o con tu música preferida. Intenta que los más cercanos lo comprendan y lo acepten.

Una escapada a un lugar con mucho bullicio y con caras alegres o ir de compras será lo que más te apetezca hoy y es algo en lo que vas a estar muy volcado, disfrutando al máximo y sin poner pegas porque llevas bastante tiempo preparando ese viaje.

A pesar de que es un día con bastante tranquilidad en general, necesitarás estar centrado para solucionar los pequeños problemas domésticos que se pueden presentar hoy. No te queda más remedio que atenderlos, a pesar de que no te apetezca nada.

No hace falta que te enfades si crees que alguien te quiere engañar con una cuenta o con cualquier otro asunto con desconocidos, en la calle, o en una tienda. Será simplemente una equivocación, así que no dejes que te arruine el comienzo del fin de semana.

Si hoy debes trabajar, no pienses en lo duro o complicada que pueda ser la jornada por cualquier circunstancia, sino en la parte más positiva que tiene y que te va a permitir después mantener tu economía bastante bien o darte un capricho que te apetece.

No pongas barreras a nada porque te conviene dejarte llevar por las circunstancias. No dudes en aceptar cualquier tipo de plan de diversión o invitación a salir, aunque sea de personas poco conocidas. Tendrás nuevas oportunidades de relación de abrir tu círculo social.

El momento del año favorece que estreches lazos con personas a las que por razones de trabajo o de agenda, no ves a menudo. Hay algunas relaciones de amistad o familiares que se van a ver muy incrementadas positivamente en este periodo. Tendrás ganas de salir y estrechar los lazos.

