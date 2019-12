La madre de Adara le manda un mensaje a Hugo Sierra: "Me fío de ti"

Elena, la madre de Adara (Gran Hermano VIP), ha acudido este jueves a Sálvame, donde ha opinado sobre las duras declaraciones que Hugo Sierra hizo en una revista acerca de su actitud tras el embarazo de su hija: "Si no te alegras, cierra el pico y no tires mierda", opinó el uruguayo.

La invitada ha subrayado en el programa que "no es verdad" que no se alegrase por la noticia, aunque le hubiera gustado que la pareja se hubiese conocido mejor: "¿Cómo no me voy a alegrar de tener un nieto? Me hubiera gustado que se hubieran guardado los tiempos", ha aclarado.

Por otro lado, Elena le ha mandado un mensaje al ganador de GH Revolution, quien acudirá a Guadalix de la Sierra para reencontrarse con Adara: "Me fío de ti, vas a entrar de corazón para no desestabilizarla y que le vas a dar un abrazo".

"Si esto se ha terminado, las cosas las hablareis y lo haréis de la mejor manera", ha añadido desde el espacio de Mediaset, donde también ha apuntado que no sabe si la relación entre la aspirante de GH VIP (que se enfrenta a la expulsión) y Sierra "está acabada": "Prefiero esperar a esta noche", ha concluido.