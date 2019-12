El PSOE presenta una demanda contra el acuerdo con un concejal "tránsfuga" de Churriana de la Vega

Para el PSOE, dichas decisiones son "supuestamente ilegales" por lo que además solicitan que el importe que este edil, que se presentó por las listas del PSOE, "está cobrando, presuntamente de manera indebida, sea devuelto a las arcas municipales".

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, junto a la vicesecretaria general del PSOE de Churriana de la Vega y concejala, Rosi Montero, ha indicado, en una nota de prensa este jueves, que en el citado municipio "el PP ha subvertido los principios democráticos incumpliendo presuntamente la Ley de Bases de Régimen Local".

Es una norma que establece que un concejal cuando se convierte en tránsfuga "no puede cobrar más ni tener mayores responsabilidades de gestión municipal de las que tendría siendo concejal del grupo político por el que se presentó a los comicios electorales, en este caso el PSOE".

Así, ha recordado que Juan Antonio Yeguas concurrió a las pasadas elecciones municipales por el PSOE pero, una vez salió elegido, no tomó posesión como concejal del Grupo socialista, es decir por el partido que se presentó, si no que rechazó permanecer en él para pasarse al de los no adscritos.

Posteriormente en el Pleno de organización -al que hace referencia la denuncia, según la nota de prensa del PSOE-, fue designado por el alcalde, Antonio Narváez (PP), cuarto teniente de alcalde, con la retribución ya mencionada, y, anteriormente y por decreto, fue nombrado concejal de Festejos, Turismo y Nuevas Tecnologías.

Es, ha asegurado Manzano, una situación "supuestamente ilegal", puesto que el alcalde "ha premiado" al tránsfuga con más dinero y más poder, olvidando la jurisprudencia ya existente en este sentido, "un estatus de determinación legal que no es el que le corresponde tras haberse presentado inicialmente por el PSOE.