El fiscal demana l'anul·lació del juí contra Miguel López en entendre que s'han vulnerat garanties processals

El fiscal al·lega en el recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, falta d'imparcialitat en les instruccions que la magistrada presidenta va donar al jurat en procedir a la devolució del primer acta i sol·licita que es retorne la causa a l'Audiència Provincial per a la repetició del juí.

Segons el fiscal, malgrat que la magistrada en cap moment "diu el contingut del veredicte", del conjunt de les seues indicacions al jurat es desprèn que és condemnatori, "la qual cosa fa encara més essencial que el contingut de l'acta del veredicte del jurat haguera pogut ser valorat per les parts i pel tribunal d'apel·lació".

El fiscal considera que la magistrada va demostrar falta d'imparcialitat en les instruccions en indicar als jurats que havien omès qualsevol pronunciament sobre els contraindicis, la qual cosa els va portar a expressar dubtes sobre el que la magistrada els demanava.

Assegura que, fins i tot, va indicar al jurat que havien de valorar "una concreta prova que va resultar favorable a l'acusat". En l'escrit es posa com a exemple la prova de la parafina que el jurat no havia considerat transcendent, i que "per indicació de la magistrada es converteix en una prova de descàrrec", conclou.

Finalment, assenyala en el recurs, que "la magistrada no pot pretendre que el jurat li facilite una motivació tan fundada com ho faria un tribunal professional".

NO VA HAVER-HI AUDIÈNCIA A LES PARTS

El recurs arreplega que s'ha produït un "trencament de les garanties processals", causant indefensió en no haver existit "l'audiència a les parts previstes per a la devolució de l'acta del jurat". En aquesta causa, "aquest tràmit no va existir", ja que la vista relativa a la devolució de l'acta del veredicte, va unificar "erròniament" dos moments, que, al seu juí, han de tindre lloc "amb subjectes diferents".

El fiscal indica que es va incomplir l'article 63 de la llei que obliga a mantindre una vista amb les parts sense la presència del jurat i abans d'entregar als jurats l'escrit, "sentint les parts que podran sol·licitar les inclusions o exclusions que estimen pertinents".

Segons aquest article, continua, el secretari del Tribunal del Jurat hauria d'haver incorporat l'escrit amb l'objecte del veredicte del jurat a l'acta del juí, "cosa que després no es va fer". Així, assenyala el fiscal, "no es va poder fer les al·legacions previstes en ell, ni formular les corresponents protestes".

D'altra banda, afig que no se li va donar trasllat de l'acta retornada, ni tampoc es va fer constar posteriorment, quan era, a l'efecte de poder interposar recurs d'apel·lació, "l'únic mitjà que quedava per a conéixer el contingut de l'acta retornada", per a comprovar "si la devolució havia sigut o no correcta" en la seua motivació.

DESTRUCCIÓ DE L'ACTA

L'escrit del Ministeri Fiscal al·lega, finalment, el trencament del procediment amb la destrucció de l'acta en el qual consta el primer veredicte de les normes i garanties el que impedeix saber si estava o no ben motivat i si la devolució era correcta.

Per al fiscal, a més, el lletrat de l'Administració de Justícia ha incomplit el deure custòdia, en haver procedit a la seua destrucció, ja que al seu entendre no té encaix legal que l'acta retornada siga un esborrany.