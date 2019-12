Puso 223 ceros a sus alumnos... y ha acabado suspendido de empleo y sueldo

Los alumnos de 4º curso de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante llevaban más de un año denunciando las malas prácticas del profesor Alessandro Cavaliere. Anunciaba los exámenes un día antes, no especificaba la materia que entraba y no avisaba a los alumnos que debían presentarse a las recuperaciones. En otras ocasiones suspendía a todos los alumnos y después los aprobaba.

Cuando el pasado enero se encontraron con 237 suspensos -223 de ellos con ceros- en un trabajo final que representaba el 30% de la nota final, los alumnos decidieron protestar acudiendo al aula sin hacer el examen. Desde ese momento la Universidad anunció que abriría un expediente al profesor.

Para la Universidad de Alicante quedan probados 17 hechos de mala praxis y dejación de funciones que justificarían los 2 años y medio de suspensión de empleo y sueldo. El vicerrector de Ordenación Académica, José Penadés, reconoció que las quejas de los alumnos se habían incrementado en los últimos años pero "hasta que no presentaron sus quejas por escrito la Universidad no podía actuar para primero tratar de reconducir la situación y en caso de no lograrlo, como ocurrió, abrir un expediente".

El profesor se defiende

Cavaliere anunció el martes al diario Información de Alicante que ha "presentado demanda judicial que espero pueda limpiar mi buen nombre como profesional de la enseñanza y de la Publicidad". Alega que el suspenso generalizado se debió a una enfermedad de la que no se recuperó a tiempo de enviar la evaluación de los trabajos. Por su parte, el vicerrector aseguró ayer que en el proceso del expediente disciplinario "se ha cumplido con todas las garantías para el acusado".

Tras abrir el expediente, la Universidad apartó al profesor de la asignatura y nombró a un sustituto para que los alumnos pudieran continuar el curso. El expediente se cerró en agosto con la calificación de falta "muy grave". Penadés aclaró que es un caso excepcional en la institución y, pese a que no cuantificó el número de expedientes que se abren al año, señaló que una sanción similar no la ha habido en los últimos 5 años.