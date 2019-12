Justin Timberlake se disculpa por flirtear con una amiga: "Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento"

Después de dos semanas de incertidumbre y del acoso en redes sociales, Justin Timberlake ha decidido romper su silencio y hablar en público de los rumores de los que se le acusan: haber sido infiel a su esposa Jessica Biel. Contra todo pronóstico –aunque las imágenes que encendieron la polémica dejaban poco lugar a las dudas–, el cantante y actor ha confirmado el tonteo con su compañera de reparto en Palmer Alisha Wainwright. Aunque también ha asegurado que su "falta grave de juicio" no llegó a mayores y que entre ellos no pasó nada más de lo que se vio en las fotografías publicadas por el diario The Sun.

"Trato de mantenerme apartado del cotilleo tanto como puedo, pero creo que es importante referirme a ciertos rumores recientes que están haciendo daño a la gente que quiero", ha comenzado a explicar en su cuenta oficial de Instagram. "Hace unas semanas mostré una grave falta de juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi compañera y yo", ha aseverado, confirmando los rumores. "Bebí demasiado esa noche y lamento mi comportamiento. Debería haber sido más sensato", añadió a sus explicaciones.

Disculpas para su mujer e hijo

Justin Timberlake, casado con la también actriz Jessica Biel desde 2012 y con quien tiene un niño de cuatro años llamado Silas, ha querido disculparse públicamente con ellos. "Este no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Me disculpo con mi increíble esposa y familia por haberles hecho pasar por una situación tan vergonzosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre que pueda ser", ha destacado.

No obstante, y a pesar de lo que parecen unas disculpas sinceras, Justin Timberlake ha aprovechado para elogiar la película que rueda estos días para evitar cualquier polémica que pueda enturbiar el estreno. “Estoy increíblemente orgulloso de trabajar en Palmer. Estoy feliz de continuar haciendo esta película y emocionado de que el público la vea”, ha concluido.