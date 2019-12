Conoce los límites de velocidad en el extranjero si no quieres volver a casa con una multa

Si estás planeando un viaje al extranjero durante este puente de diciembre o bien durante los días de Navidad has decidido irte fuera a disfrutar, intenta evitar que te amarguen las vacaciones con una multa por correr demasiado en carretera.

No solamente en España hay que respetar los límites de velocidad. Y no hay que pensar que, por estar en otro país, la multa no va a llegar (porque llegan, sobre todo dentro de los países de la Unión Europea).

Así que si estás pensando en alquilar un coche, dar una vuelta por algún país europeo para disfrutar del paisaje y ahorrar en transporte, atento a los límites de velocidad:

- Francia: en autopistas y autovías el límite es de 130 kilómetros por hora pero, cuidado, que en carretera es de 80 y en algunas vías de pueblos pequeños, de 40 30 km/h.

- Italia: aunque sean conocidos por su extravagante manera de conducir, en la autopista el límite es de 130 km/h y, en ciudad, de 50. En carretera, el tope es de 90 kilómetros por hora.

- Alemania y Austria: en las autopistas el límite es de 130 kilómetros por hora aunque en Alemania incluso se recomienda superar esa velocidad y en algunos tramos no hay límite. Sí lo hay en Austria. En carretera, en ambos países el límite es de 100 hasta que no se encuentre una señal que indique lo contrario.

- Bélgica y Portugal: mantienen los mismos límites que en España, 120 km/h en autopista y 90 km/h en carretera.

- Croacia, Eslovaquia, Rumanía, República Checa, Eslovenia, Hungría y Grecia: el límite en autopista es de 130 kilómetros por hora y en carreteras o vías no urbanas, de 90 km/h. Hay que prestar especial atención a las señales y, en caso de duda por el idioma, reducir la velocidad.

- Reino Unido: en esta zona es recomendable no correr no por las multas, sino por la dificultad de hacerlo por el lado izquierdo. Los límites están expresados en millas: 70 por hora en autopista (112 km/h) y 60 en carretera de dos carriles (96 km/h).

De todas formas, antes de arrancar el coche infórmate de la legislación de cada país y evita percances desagradables en carretera, sobre todo si tienes problemas con el idioma del país. Recuerda que las multas por velocidad no son las únicas sanciones con las que puedes volver a casa.