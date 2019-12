El ple de l'Ajuntament rebutja reprovar Ribó i Grezzi i investigar la relació del cunyat de l'alcalde amb l'EMT

Aquesta decisió s'ha adoptat en el segon ple extraordinari sobre l'EMT, celebrat a instàncies de l'oposició, per a abordar aquestes qüestions i "la vinculació" del despatx Abastos Abogados, en el qual treballa el cunyat del primer edil, i la firma SMT Asesores, a la qual pertany un dels socis d'aquest bufet i recentment dimitit secretari-assessor del Consell d'Administració de l'entitat pública, Salvador Martínez Tarín.

L'oposició demanava reprovar l'alcalde "per les falsedats abocades" en el primer ple extraordinari sobre l'EMT respecte a la vinculació del despatx del seu familiar amb l'entitat i Grezzi "per les falsedats i falta de transparència" davant el frau i en la gestió de l'empresa.

Així mateix, en el ple s'ha rebutjat crear una comissió d'investigació per a "aclarir les relacions contractuals" municipals amb aquestes firmes d'advocats i assessors. En el debat d'aquest punt, l'alcalde s'ha absentat, "com a mostra de transparència", per la qual cosa en la votació s'ha produït un empat entre govern i oposició que ha portat a usar el vot de qualitat de la presidència, que ha ostentat en tot moment la vicealcaldesa, Sandra Gómez. Amb açò, aquesta proposta ha decaigut.

El ple s'ha iniciat amb una altra sessió extraordinària i urgent per a "acceptar l'abstenció de l'alcalde" en la deliberació i votació d'aquest assumpte. Així mateix, en aquesta primera convocatòria s'ha autoritzat la participació a distància de la socialista i edil de l'executiu local Maite Ibáñez, fora de València.

Després d'aquest tràmit, el debat ha arrancat amb la compareixença de Ribó per a donar compte "de la vinculació del despatx Abastos Abogados i SMT Asesores". L'alcalde ha apel·lat a la "transparència" del govern que presideix, ha dit que "no hi ha res que amagar" i ha subratllat que el seu objectiu és recuperar els diners defraudats.

CREAR "PROBLEMA"

Després d'açò, ha acusat l'oposició d'intentar, "amb mitges veritats i absolutes mentides", crear "problema" i "la sensació de que algú" de la seua família "s'ha lucrado amb contractacions en l'àmbit públic" quan "això és mentida". Ribó ha assegurat que "en cap moment" ha mentit i ha reiterat que "cap familiar" seu ha facturat a la companyia pública.

Joan Ribó ha dit a l'oposició que "encara" està "esperant que traguen un sol euro que demostre que familiar" seu "s'ha beneficiat d'alguna empresa pública" i ha subratllat que això "no existeix", al mateix temps que ha dit que "no fa com alguns membres de l'oposició -en al·lusió a la portaveu del PP, María José Catalá- que contracten germans com a assessors a sou públic" i ha censurat que "creu el lladre que tots són de la seua condició".

El responsable municipal ha destacat també la "decisió personal" de Martínez Tarín de deixar el seu càrrec en l'EMT malgrat que la seua contractació es va fer "dins de la legalitat" com arreplegava "un informe del secretari de l'Ajuntament" i ha afirmat que ell no va intervindre en la seua elecció com a secretari assessor perquè "ni formava ni forma part del Consell d'Administració" de l'entitat, que va ser qui el va fitxar a proposta del seu president.

Igualment, ha defès, com ja s'ha acordat, que aquest càrrec l'ocupe un "alt funcionari" del consistori i ha expressat la seua intenció de seguir treballant per a "millorar els sistemes de seguretat de l'EMT i tots els òrgans municipals" i "continuar la millora" de la companyia.

"FALTA DE TRANSPARÈNCIA"

L'oposició ha reclamat la reprovació de Ribó i Grezzi, ha insistit a afirmar que el primer "va mentir" en dir que ningú de la seua família facturava a l'EMT i ha ressaltat la "vinculació" entre SMT Asesores i Abastos Abogados i la facturació a l'empresa d'autobusos. Ha censurat la "falta de transparència" i ha exigit als socialistes que votaren a favor de la creació de la comissió d'investigació que sol·licitaven.

La portaveu del PP ha asseverat que València "no pot tindre un alcalde que menteix" i ha insistit en la relació d'aquestes firmes i l'EMT mostrant documents del Registre Mercantil que indiquen que "des de l'1 de gener de 2019 SMT treballen de forma exclusiva i a temps complet per a Abastos Abogados".

Respecte a la contractació de familiars com a "assessors" esmentada per Ribó, Catalá ha apuntat que no sap "si és la setmana perquè Compromís parle de familiars". "Si vol que parlem de familiars, ho fem. Si vol que entrem en el fang, entrem".

El portaveu de Cs, Fernando Giner, ha lamentat que Ribó reconega que el que s'ha debatut "té a veure amb lladres i corrupció" i ha ressaltat que "ha quedat demostrat que Abastos Abogados factura a EMT i que EMT i Abastos estan en el mateix holding d'empreses". Ha avançat que a més de traslladar el frau al Tribunal de Comptes i als tribunals un presumpte delicte de "tràfic d'influències", el seu grup sospita d'una presumpta malversació de fons en la companyia per les duplicitats en les funcions jurídiques de l'assessor extern i de les juristes de l'empresa.

"PUR TEATRE"

El portaveu adjunt de Vox, Vicente Montáñez, ha dit cantant a Ribó que "el seu és pur teatre", ha rebutjat "el món de color rosa del que parlen els directius" de l'EMT i ha demanat que s'assumisquen "responsabilitats", a més de sol·licitar a l'alcalde que se'n vaja. Ha agregat respecte al treball de Grezzi que "més que 'tasca' la seua gestió 'atasca' (embossa).

Enfront de les crítiques de l'oposició a la tasca del president de l'EMT, l'alcalde ha assegurat que està fent "una bona tasca" i ha lamentat "no haver escoltat cap reflexió" sobre objecte d'aquesta companyia i valorat els seus resultats.

Abans del ple, la vicealcaldesa i portaveu socialista ha valorat que el govern local ha "reconegut que s'han comès errors" i que aquest s'hagen "corregit en les últimes setmanes". Ha apuntat que el paper del PSPV és "corregir allò que s'ha fet malament" i ha apostat per treballar per a "recuperar els diners defraudats" i "determinar responsabilitats". "Aquest tema ja està acabat. Se sap el que ha ocorregut i s'han pres mesures correctores", ha declarat.