El TSJCV es declara incompetent per a abordar la instal·lació dels dipòsits de combustible en el Port d'Alacant

20M EP

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s'ha inhibit en els jutjats d'Alacant, després de declarar-se incompetent per a veure el recurs que va interposar Plataforma per un Port Sostenible contra l'autorització atorgada per Autoritat Portuària per a la instal·lació de dipòsits de combustible en el Moll 19.