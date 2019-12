Mar Torres muestra en Instagram los resultados de su último retoque estético

Aunque sus primeras apariciones mediáticas fueron discretas y comedidas, desde hace algunos meses Mar Torres, la que sigue siendo pareja de Juan Froilán de Marichalar y Borbón –a pesar de los insistentes rumores–, acapara todos los focos. La joven, que estudia en The College for International Studies junto a su novio, ha apostado por un cambio de look radical que ni ha pasado desapercibido ni ella ha pretendido ocultar. De hecho, desde que hiciese pública su cuenta de Instagram, donde ya tiene casi 30.000 seguidores, ha sido Torres quien ha querido contar sus coqueteos con los retoques estéticos.

Así, hace tan solo dos semanas, la madrileña se sumó al retoque estético de las influencers y apostó por la bichectomía para lucir un rostro más definido y estilizado. Una intervención menor que, sin embargo, es irreversible, y que ya es más que evidente. Lo ha demostrado Mar Torres en Instagram, donde ha subido una foto en calle Ponzano de Madrid en la que ya se aprecian los cambios en la zona de los pómulos y la mandíbula.

Un 'story' contándolo todo

También ha querido hablar de ello a través de stories, comentando cómo han sido estos días y cómo se ha sentido. "Ya estoy aquí de vuelta: por fin he superado la operación. No he podido con las redes, porque he estado muy malita por temas míos de salud", comenzaba aseverando a sus seguidores. No obstante, no ha tardado en tranquilizarlos asegurando que ya está bien. "La operación ha ido genial. Han estado todo el rato pendientes de mí… Yo que soy súper quejica… A cualquier hora el doctor Ochoa ha estado súper pendiente y el centro también", ha concluido Mar Torres.

Otros retoques

Mar Torres ha experimentado un notable cambio físico en los últimos meses. Ahora, luce unos pómulos más pronunciados, los labios más voluminosos y, aunque ella nunca lo ha confirmado, podría haberse hecho una rinoplastia para estilizar su perfil.