Iglesias: "El bloque de la moción está llamado a asumir la responsabilidad de dirección del Estado"

Frente a un Pedro Sánchez que no termina de descartar la posibilidad de que el PP desbloquee finalmente su investidura, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lo tiene claro: es "el bloque de la moción de censura", formado por la izquierda y los nacionalistas periféricos, el que tiene la "responsabilidad" histórica de "asumir la dirección del Estado".

Así lo expresó el secretario general morado en una charla en la que participó en el Congreso junto al periodista Enric Juliana con motivo del primer aniversario del libro Nudo España, coescrito por ambos. Iglesias aseguró la radicalización de la derecha por la irrupción de Vox imposibilita al PP para ser un partido de Estado. Y, según sostuvo, son al menos cuatro los partidos que deben vertebrar la nueva etapa política: PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC.

"El PP no va a volver a ser un partido de Estado, aunque dentro haya gente como Ana Pastor" que se sienta "cómoda" en posiciones moderadas. Y eso es así, sostuvo Iglesias, porque la derecha "está atrapada por Vox". "Pablo Casado podría haber llamado a Sánchez" para proponerle a un acuerdo, "pero no puede", ejemplificó el líder de Podemos, que aseguró que "una vez ha surgido el monstruo es muy difícil moverse, y ahora el PP no se puede mover aunque muchos de sus dirigentes se sintieran mejor en otro ámbito".

De ahí que sean las fuerzas de la moción de censura, planteó Iglesias, quienes tengan que "negociarlo todo" más allá de la investidura: desde los "Presupuestos" hasta cada ley que requiera "mayorías reforzadas". Aunque el líder de Unidas Podemos coincidió con Pedro Sánchez, que el miércoles afirmó que cualquier pacto con ERC sería dentro de los límites constitucionales. "Eso no hace falta ni decirlo", señaló.