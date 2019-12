El Gobierno y ERC zanjan la tensión tras dar por hecho Sánchez el acuerdo y volverán a verse el martes

Después de acceder a una mesa de diálogo y a tratar “políticamente” la “crisis política” en Cataluña incluso con “instrumentos” ad hoc, las negociaciones entre el PSOE y ERC vivieron este miércoles horas de alta tensión después de que Pedro Sánchez diera por supuesto desde Londres que los independentistas terminarán apoyando su investidura, mediante un acuerdo que aseguró que “estará dentro de la Constitución” y será “público”.

ERC, que llegó incluso a dejar en el aire la próxima reunión, el martes que viene. Las aguas solo empezaron a volver a su cauce tras una conversación telefónica entre las dos partes en la tarde noche de este jueves, en la que ERC trasladó al PSOE su “malestar” por estas palabras. La formación republicana cree que los socialistas “han entendido” que el acuerdo no se puede dar por hecho y por eso se mantiene la tercera reunión de los negociadores, el 10 el diciembre, tal y como ha confirmado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El fuego se originó en Londres, donde el presidente en funciones participaba en una cumbre de la OTAN. En la rueda de prensa a su término, Sánchez quiso lanzar un mensaje de tranquilidad sobre las negociaciones con ERC asegurando que de momento los contactos debían ser “discretos” para “llegar a buen puerto y también que el acuerdo “estará dentro de la Constitución” y será "público.

De esta manera, el presidente parecía dar por hecho que finalmente habrá un pacto por el que ERC permitirá su investidura con la abstención. Como consecuencia, la formación independentista reaccionó este jueves para advertir de que por el momento se mantiene en el “no” y tiene el aval de su militancia para negociar la investidura. Ya ha habido dos reuniones entre los dos equipos negociadores y hay una tercera prevista para el 10 de diciembre que este jueves llegó a estar en el aire por las palabras de Sánchez.

Tras escucharle, ERC empezó a mostrar su malestar públicamente. “Las declaraciones de Sánchez ha molestado. ERC se plantea suspender la reunión formación llegó incluso a plantearse suspender la reunión del 10 de diciembre”. La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha asegurado este viernes que “el presidente no dio por hecho nada”, lo que no evitó que sus palabras en Londres ocasionaran no solo advertencias públicas, sino una llamada entre negociadores del PSOE y ERC donde también se les trasladó “directamente”.

Fuentes de ERC indican que Gabriel Rufián y la socialista Adriana Lastra mantienen un contacto continuo, y que en el marco de este continuo es donde se hizo llegar al PSOE lo mal que habían caído las palabras de Sánchez.

ERC no se deja presionar

Los independentistas recuerdan que por ahora el acuerdo después de las dos reuniones es “seguir explorando entras las dos partes” y no el algo “más” que apuntó Sánchez con sus palabras y que ERC consideró este jueves una forma de “presionar” .

“No nos presionan declaraciones como esta, más bien al contrario, puede hacer que simplemente nos mantengamos en el no como ha determinado nuestra militancia”, trasladó ayer ERC, generando nerviosismo en Moncloa, que se aplacó tras un contacto entre los negociadores. Los independentistas dieron entonces por asumido que el PSOE “parece que lo ha entendido” y las dos partes volverán a sentarse el 10 de diciembre. No está previsto que se vean antes, puesto que, como es costumbre, los diputados de ERC no asistirán este viernes al acto de celebración del Día de la Constitución en el Congreso.

En medio, un largo puente de la Constitución que el Gobierno confía en que sirva para aplacar definitivamente las tensiones.