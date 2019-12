Cuesta (Cs) traslada su apoyo a Canteli (PP), "una persona honorable, honesta y con una trayectoria intachable"

Cuesta ha reiterado que la ciudad "no merece que una oposición lamentable se dedique a hacer política de esta manera" y ha aclarado que desde la formación naranja no cuestionan, ni cuestionarán "jamás" la trayectoria profesional y personal del alcalde de Oviedo. "Es absolutamente intachable, es una persona honesta y es una persona honorable", ha afirmado.

Desde Ciudadanos apoyan a un alcalde que "trabaja por Oviedo". "Con el que consensuamos y con el que hablamos a diario de los asuntos importantes de la ciudad", ha añadido. El alcalde dio sus explicaciones en el Pleno de este martes y también durante el día de ayer por lo que Cuesta considera que la polémica está "zanjada". A su juicio, es legítimo lo hecho y dice que no pasó ningún gasto específico de su mujer al Ayuntamiento, ha aclarado que al menos él no conoce ninguno.

Cuesta ha apuntado que "no estamos hablando de una situación en la que se hubiese podido adquirir un billete de avió ex proceso para una persona que le acompañaba sino que está pasando unos gastos en conjunto que no es posible separar".

Al hilo de esto, el primer teniente de alcalde ha dicho que a un partido como Somos Oviedo "le da exactamente igual la participación y el trabajo en comisiones porque no son públicas". A su juicio, "les da exactametne igual la respuesta que se les pueda dar en sus preguntas porque no son públicas". Define la política de Somos como la del "espectáculo a base de tuits y de intervenciones lamentables en los plenos".