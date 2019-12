Payasospital llança un repte solidari per a poder arribar a les 500 atencions durant el Nadal

Per a açò, el fundador i director artístic de Payasospital, Sergio Claramunt, ha explicat que volen aconseguir 5.000 microdonacions d'1,20 euros a través d'un SMS solidari, enviant RISAS al 28014, la qual cosa els permetrà cobrir les 500 atencions.

Per a aquesta iniciativa, Payasospital ha comptat amb el suport de personatges públics com ara Pere Aznar, Raúl Antón o el grup musical Bombai i influencers com Carlos Lluna, que han gravat al costat de la plantilla de pallassos de l'entitat diversos vídeos animant la societat a participar.

"El nostre agraïment per a tots els rostres coneguts que s'han implicat en el projecte per a ajudar-nos a portar somriures als més menuts i les seues famílies", assegura el fundador de l'ONG.