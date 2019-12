Buch resalta que el evento de Les Arts Viva Europa tenía "atractivo turístico" y vio bien el apoyo pedido por Patrocini

Buch se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valencia por un presunto desfalco en el Palau de les Arts contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini -empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores-, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe -mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones-, Pablo Broseta.

El testigo, sobre preguntas del festival Viva Europa 2013 -edición que finalmente no llegó a ejecutarse-, ha manifestado que mantuvo una reunión en su despacho de la conselleria con Noguera y Maldonado para tratar el proyecto.

"El evento tenía un atractivo turístico y querían apoyo institucional", ha aseverado, para puntualizar que Turismo contaba con poco presupuesto, con lo que el apoyo económico, en caso de habérselo pedido, hubiera sido "imposible". "Pero institucional -ha agregado- sí lo podíamos prestar, a través de publicidad. Sin duda, la ópera en turismo nos interesaba", ha dicho.

Buch ha recordado que Viva Europa ya se había celebrado en otras ediciones y había tenido "mucha repercusión internacional". "Se retransmitía la ópera y se daba a conocer el Palau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias por todo el mundo", ha aseverado.

Preguntado por si se le informó sobre cómo se iba a financiar el proyecto, el testigo ha indicado que no lo recordaba. "A mí me pidieron apoyo institucional y ese podíamos prestarlo, pero no económico porque los presupuestos de la AVT en aquellos tiempos no estaban para más cosas", ha detallado.

El testigo imaginó, según ha comentado, que el evento contaría con financiación pública porque "la Fundación de Les Arts es una institución pública y consideré que era una promoción del Palau", ha señalado.

"CAPTAR PÚBLICO INTERNACIONAL"

Por otro lado, en la sesión de este jueves también ha prestado declaración, en calidad de testigo, el responsable de atención al público del Palau de Les Arts que estuvo trabajando para Moreno. Ha corroborado que entre 2008 y 2010 el público internacional se duplicó en el coliseo y ha explicado que "en aquél momento una de las grandes preocupaciones era captar público internacional para posicionar el proyecto con su envergadura".

"En ese momento -ha proseguido- también se empezaron a hacer festivales del Mediterráneo con búsqueda de ese tipo de público". "Hubo un movimiento importante", ha apostillado.

Así mismo, ha declarado otra testigo que trabaja en el Palau y fue secretaria de Moreno. Ha señalado que había un "descontento" por parte de los proveedores porque no se pagaban las facturas a tiempo. "Era un problema recurrente", ha dicho, al tiempo que ha corroborado que entre Moreno y el denunciante del caso y exempleado del centro Xavier Colinas "había a veces roces".