Espadas pide cambiar norma europea para que urbes con capacidad destinen más a transporte y mejora energética

Espadas ha querido centrar su intervención en reclamar a la Comisión Europea el protagonismo de los territorios "en la gobernanza multinivel", tal como detalla el Consistorio hispalense en un comunicado.

La revisión de los objetivos de París que este jueves se discuten en la XXV Cumbre Mundial del Clima de las Naciones Unidas (COP25) "no serán posibles si los gobiernos y la Comisión no cuentan con los municipios y regiones de Europa", advierte.

Según subraya, "el papel de las ciudades no es definir los grandes objetivos si no hacerlos posibles en el territorio y en el día a día de nuestra gente". "Sin la implicación de los territorios, sin el compromiso directo de las autoridades locales y regionales, no será posible la transformación social y económica que se persiguen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible", ha dicho.

En este mismo sentido, Espadas ha instado a la Unión Europea (UE) a "aprovechar la oportunidad que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el New Green Deal ofrecen para legitimar el proyecto europeo en momentos en que situaciones como el Brexit lo debilitan".

El alcalde de Sevilla ha exigido igualmente a la Comisión un cambio en la legislación relacionada con las limitaciones en el gasto público que afecta a España, "de manera que ciudades como la mía, que contamos con salud financiera, podamos desarrollar más inversiones en medidas ecosociales como son el transporte público y la rehabilitación energética que ahora se topan con un techo de gasto".

Espadas ha puesto el acento en lograr la máxima rentabilidad y retorno en la consecución de los objetivos de acción climática tanto en los recursos públicos como los privados, "alineando y coordinando medidas".

Así, ha pedido a la UE que sea "ambiciosa" y libere recursos adicionales a los actuales de cohesión y sociales, "que siguen siendo imprescindibles", para acelerar los objetivos recogidos en los ODS y en el Green New Deal.