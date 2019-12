El temporal causa la caiguda de part d'un pantalà del Port de Sagunt

Així ho han explicat a Europa Press fonts de l'Autoritat Portuària de València, que han recordat que, a causa de la climatologia adversa, el Port de Sagunt s'ha tancat entre les 22.35 hores de dimecres i fins a les 05.45 hores de hui dijous. El mal estat de la mar i les altes ones van causar, així mateix, que un tram de 30 metres del pantalà, el que es troba més pròxim a terra, desapareguera.

Les mateixes fonts han detallat que aquest pantalà es trobava prou deteriorat, una cosa de la qual era conscient el Port. De fet, es té un informe que determina les actuacions urgents més necessàries i s'estava elaborant el plec de condicions per a dur-les a terme amb un pressupost de 400.000 euros, ja que hi ha un acord per a rehabilitar la zona i recuperar-la per a ús ciutadà.

PROJECTE D'ABAST MÉS AMPLI

Ara, s'ha decidit que el que es farà és, directament, abordar el projecte de reconstrucció integral del pantalà, d'abast més ampli, per al qual es preveu una inversió de sis milions d'euros. Així, amb l'objectiu de reconstruir l'àrea afectada i tota la zona "s'agilitzarà al màxim el procediment de licitació".

Aquest matí, el president de l'Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, i l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, han visitat el lloc per a comprovar in situ el grau d'afecció. Allí s'ha desplaçat també policia portuària, ja que s'ha tallat el pas per a evitar que s'acosten curiosos per raons de seguretat.