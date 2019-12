Un jutjat investiga una exregidora del Campello per modificar informes per a requalificar terrenys del seu sogre

20M EP

El Jutjat d'Instrucció número 8 d'Alacant ha obert unes diligències prèvies, a petició de Fiscalia Anticorrupció, en les quals investiga l'exregidora de Territori, Vivenda i Educació de Podem a l'Ajuntament del Campello durant l'anterior mandat, María del Carmen de Lamo, per tràfic d'influències i negociacions i activitats prohibides als funcionaris per presumptament modificar un informe d'al·legacions al Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), en el qual es desclassificava a sòl no urbanitzable protegit la finca del seu sogre situada al Riu Sec.