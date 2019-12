Los videojuegos más destacados y populares que deja el intenso 2019

El usuario está acostumbrado a hacer clic en artículos con listas de todo tipo, y desde hace años (para bien y para mal) la información ofrecida se estructura de esa manera. Como mandan los cánones, la tendencia se amplifica en diciembre con las listas resumen con lo mejor y más destacado, siempre abiertas al debate al responder a criterios y gustos personales.

A continuación se incluye una selección de los videojuegos clave que deja 2019, cierre de década por otro lado envuelto en la creciente competencia entre las compañías por entrar y posicionarse en el marco de las plataformas de ‘streaming’: los lanzamientos de PlayStation Now, Apple Arcade y de Stadia (Google), el mayor mercado de GeForce Now (Nvidia), la llegada cercana de Project xCloud (Microsoft), los planes de Amazon…

'Death Stranding' (PS4)

Un videojuego creado por el icónico, peculiar y siempre mediático Hideo Kojima (artífice de la franquicia Metal Gear Solid) debe estar sí o sí en una lista de estas características. Fuera del cauce de Konami, el autor ha fascinado y desconcertado a partes iguales con una obra de ciencia ficción futurista de carga humanista y ritmo pausado y contemplativo que se acompaña de giros y salidas de tono marca de la casa. Death Stranding vuelve a poner asimismo de actualidad los videojuegos protagonizados por actores (Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen y Margaret Qualley, junto a los que llama la atención la participación del cineasta Guillermo del Toro).

'Resident Evil 2' (PS4, Xbox One, PC)

Imagen de la nueva versión del mítico 'Resident Evil 2' PS4

En tiempos de remakes, nostalgia y fan service, la revisión y remasterización del mítico Resident Evil 2 lanzado en 1998 ha satisfecho con creces a los jugadores. La supervivencia y la investigación en medio del horror zombi en Raccoon City se articulan con una narrativa más profunda, una tecnología potenciada y nuevas mecánicas de funcionamiento.

'Sekiro. Shadows Die Twice' (Xbox One, PC, PS4)

Imagen del alabado 'Sekiro. Shadows Die Twice' PS4

Hidetaka Miyazaki, creador de Dark Souls y Bloodborne, ha vuelto a brillar con Sekiro. Shadows Die Twice, obra que desprende significado desarrollada en el Japón feudal del siglo XVI. Una época oscura en la que un guerrero que ha sentido la muerte debe salvar a su maestro.

'Call of Duty. Modern Warfare' (PS4, Xbox One, PC)

Imagen del 'Call of Duty. Modern Warfare' PS4

La nueva entrega del popular shooter bélico entraña en cierto modo una reinvención desde la alusión a los orígenes y al legado, de ahí que se disfrute tanto en campaña como en multijugador. Las operaciones encubiertas desprenden mayor realismo gráfico, exhiben una mecánica de apuntado mejorada y cuidan los mapas, la táctica y la estrategia.

'Final Fantasy XIV. Shadowbringers' (PS4 y PC)

Imagen de la expansión 'Final Fantasy XIV. Shadowbringers' Shadowbringers

La última expansión de Final Fantasy XIV, entre los mejor valorados en los portales especializados, ofrece múltiples novedades en el enfrentamiento entre las sombras y los guerreros de la luz. Otro ejemplo del recorrido intacto que atesoran las franquicias entre los familiarizados con sus universos.

Otras menciones especiales

Este 2019 también han destacado, cada uno en su vertiente y temática, Monster Hunter. World Iceborne (Xbox One, PC, PS4), Dragon Quest XI S. Ecos de un pasado perdido (Nintendo Switch, PS4, PC), Devil May Cry 5 (PS4, PC, Xbox One), The Legend of Zelda. Link´s awakening (Switch), Borderlands 3 (PS4 y PC), la versión para ordenador de Red Dead Redemption 2, el RPG Disco Elysium (PC), Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) y Pokémon Espada y Pokémon Escudo (Switch).

No se pueden olvidar asimismo Star Wars. Jedi Fallen Order (la Fuerza siempre está presente, y más con el inminente cierre de la etapa cinematográfica) y clásicas citas anuales como FIFA 20, F1 2019 y Football Manager 2020 (aunque este se haya lanzado con errores…).