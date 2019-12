L'Ajuntament de València retirarà el trencadís del Palau de la Música per a retornar l'edifici al seu estat original

Així ho han anunciat la presidenta del Palau de la Música i regidora de l'àrea de Cultura, Glòria Tello, i l'edil responsable de Gestió de Recursos, Luisa Notario, en atenció als mitjans abans del nou ple extraordinari que se celebra hui dijous sobre l'EMT després de detectar-se el frau en l'empresa municipal i després de la Junta de Govern local, que ha aprovat l'informe favorable que ha fet el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics per a la retirada del trencadís.

Tello ha explicat que la instal·lació del trencadís al Palau es va dur a terme temps després de la seua construcció, concretament l'any 2009 amb fons del Pla I i, segons ha apuntat, aquest material "ha donat molts problemes". En aquest sentit, ha indicat que l'Ajuntament va fer un estudi en el qual van observar que "eixe afegit no era original, no estava en el projecte original de l'arquitecte". "Eixe element no constava, va ser una decisió política", ha censurat.

"L'informe -ha continuat- demostrava que (el trencadís) no era un element propi de l'edifici. Com l'edifici està adscrit a l'Ajuntament traslladem aquest informe i des dels Servicis Centrals Tècnics vam demostrar que efectivament eixe element no era propi de l'edifici i en Junta de Govern s'ha aprovat que la millor mesura a prendre era retirar-lo".

"AQUELLA DECISIÓ VA MOLESTAR"

D'altra banda, ha destacat que aquesta instal·lació es troba encara en garantia -han passat deu anys des que es va afegir el trencadís- i, per açò, l'empresa es compromet "a retirar-lo i a sanejar tota la zona". Per aquesta raó, ha celebrat que el Palau de la Música "tornarà a ser com originalment el va dissenyar el seu arquitecte" i ha subratllat que "aquella decisió presa el 2009 va molestar molt a la família de l'arquitecte".

Sobre el temps de la intervenció, la regidora ha explicat que "hui s'ha aprovat l'últim pas i l'empresa estava esperant que s'aprovara per a iniciar les actuacions". "No creiem que siguen unes actuacions que duren molt de temps perquè consisteixen bàsicament a retirar eixos elements i sanejar la zona, per la qual cosa en els pròxims mesos estarà acabat segur", ha agregat.

Així mateix, ha aclarit que la intervenció no té relació amb les obres de rehabilitació a les sales Rodrigo i Iturbi. En aquest sentit, Luisa Notario ha reiterat que "açò no té absolutament res a veure amb l'obra", sobre la qual "en breu" esperen "anunciar quina és la situació actual de l'expedient". "Espere que en uns dies puguem informar amb tot detall sobre la situació de les obres", ha conclòs.