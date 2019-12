Unió de Periodistes diu que el barem de les proves d'accés d'À Punt "agreuja la desigualtat" i insta a "corregir-lo"

El col·lectiu professional creu que amb aquests criteris, "fins i tot, s'agreuja la desigualtat entre els ex-treballadors de RTVV i la resta de professionals que es va establir per a l'accés a la borsa provisional, i que l'Audiència Nacional va avalar entenent que estava justificat per una situació d'excepcionalitat com era l'obertura del nou ens públic".

Des de la Unió de Periodistes, entenen que eixa situació d'excepcionalitat -que va permetre una primera configuració de la plantilla amb més del 75% de treballadors provinents de RTVV- "ja no es dóna ara". Per eixe motiu, expliquen en un comunicat, esperaven -"i així es va parlar amb sindicats i Consell Rector", recalquen- "un barem més proporcional i just per a garantir que tota la professió periodística valenciana tindrà una oportunitat d'optar a una plaça en À Punt".

"De fet, -continuen- la proposta final de barem res té a veure amb un primer esborrany que sí que començava a reduir la diferència de puntuació entre els treballadors de RTVV i À Punt i la resta de periodistes".

L'Unió de Periodistes subratlla que "sempre ha defés la preferència dels ex-treballadors de RTVV en l'accés provisional a À Punt, però reconeixent de manera adient l'experiència professional de tots els periodistes". "Una vegada parlem de places definitives, també és lògic que la màxima puntuació siga per als treballadors que ja ocupen una plaça en À Punt. Ara bé, açò no pot implicar una diferència de tracte desmesurada", argumenten.

En aquest sentit, posen en relleu que el barem de la borsa provisional, als ex-treballadors se'ls valorava amb 0,07 punts per mes treballat, enfront dels 0,04 punts per als periodistes del sector privat. És a dir, eixe 0,04 representava un 57% de la valoració de la puntuació per als ex-treballadors de RTVV.

En el nou barem que es planteja ara, es parla d'un 50%: enfront dels 0,20 punts per mes treballat en À Punt, els periodistes del sector privat seran valorats amb 0,10 punts, és a dir, el 50% de la puntuació dels millors valorats. "Per tant, s'agreuja una diferència que fins i tot ja van qüestionar els partits polítics en la passada legislatura", insisteix l'entitat.

La Unió de Periodistes insta a fer "una correcció del barem en la pròxima Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, on estan representats Consell i sindicats". "Si finalment no hi ha una rectificació del barem, estudiarem les mesures oportunes per a evitar una situació encara més injusta que la plantejada fins ara", adverteixen.