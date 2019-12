La madre del niño Gabriel explica por qué pide la repetición del juicio contra Ana Julia Quezada: "Mi hijo no murió de un golpecito"

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, ha dicho en una entrevista que está pendiente de la posible repetición del juicio contra Ana Julia Quezada. Ha afirmado que su objetivo es que asesinatos como el que fue víctima su hijo no vuelvan a pasar: "Yo no debería estar aquí. Aún no he podido hacer mi duelo".

La mujer ha sido entrevistada en el programa de la periodista Angels Barceló en la Cadena Ser. Han sido sus primeras declaraciones públicas tras conocerse el pasado 30 de septiembre la sentencia que condenó a Quezada a la prisión permanente revisable.

Los padres de Gabriel presentaron contra la resolución un recurso para declarar nulo el juicio y que se volviera a repetir. Quieren que se reconozca que Ana Julia actuó con ensañamiento, algo que el jurado declaró no probado. Ahora, Ramírez ha considerado "necesario salir a explicar" públicamente sus razones.

En la entrevista, Ramírez ha dicho que su acusación había presentado pruebas que mostraban el ensañamiento, pero que no fueron aceptadas porque eran de médicos ajenos al cuerpo de forenses.

"He visto esas pruebas, los TAC, las lesiones y sé que mi hijo no murió de un golpecito"

"He visto esas pruebas, los TAC, las lesiones y sé que mi hijo no murió de un golpecito. Sé como murió", ha señalado. "Me gustaría que si no tienen en cuenta esas pruebas, me dijeran por qué. Necesito respuestas como madre".

Ramírez ha negado que la defensa de la asesina le ofreciera un pacto antes del juicio, y ha admitido que varios medios le han ofrecido dinero por hablar y que ha sufrido de acoso.

"He cambiado tres veces el número de teléfono. Siempre que hemos salido ha sido para todo el mundo, no para nadie en particular", ha afirmado.

Patricia se ha quejado de que durante el juicio se han filtrado a algunos medios pruebas periciales. "¿Qué necesidad hay de saber si mi hijo tenía más o menos hematomas?", ha lamentado.