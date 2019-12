Can Yaman y 'Cazamariposas', acusados de comprar fans

El actor turco Can Yaman está de moda. Tanto que con la visita a nuestro país colapsó el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde un aluvión de fans esperaron ansiosas hace unos días al intérprete.

Un éxito que la prensa de su país no se acaba de creer, ya que allí, las telenovelas en las que participa Can Yaman están teniendo un éxito moderado, nada que ver con el furor que han generado en España.

Por eso, según informa el programa Todos es mentira, la prensa turca lo acosa de comprar un reportero de Cazamariposas y a los cientos de fans que le esperaban en el aeropuerto.

Can Yaman en su llegada a Madrid. GTRES

El actor no ha tenido más remedio que desmentir públicamente la información que los medios de su país estaban difundiendo. "Es un reportero de un programa de televisión, que se llama Cazamariposas y él se llama Sergio. Es muy simpático, quería hacer allí (en el aeropuerto) algo gracioso. No sé lo que hizo, yo no sabía nada", se defiende el actor, que, además, pide a la prensa de su país que se informe bien antes de publicar según qué cosas.

Desde el programa de Mediaset también han negado que Yaman les diera ningún tipo de dinero o hubiera comprado al reportero.