Melendi emociona con su "regalazo" a una concursante en 'La Voz Kids'

Melendi y Paola, una concursante del equipo de Rosario Flores, protagonizaron este miércoles uno de los momentos más emocionantes del concurso de Antena 3: el coach, impresionado por la voz de la pequeña, quiso hacerle "un regalazo".

La semifinalista interpretó Vuelvo a verte, de Malú y Pablo Alborán, y aunque maravilló a los jueces con su voz, no consiguió pasar a la final. Asimismo, Melendi tenía preparada una propuesta para la aspirante.

Rosario Flores escogió a Daniel y a Chavito como finalistas, por lo que Paola, emocionada, se despidió de los jueces: "Yo quiero decir, ante todo, que muchísimas gracias a todos. Esta es una experiencia inolvidable. Yo me voy pero, como dice la canción de Melendi: ‘Donde estáis ustedes está mi hogar y la luz de vuestra mirada es mi código postal”, dijo.

Tras las palabras de la de Cádiz, el artista se levantó del sillón y corrió a abrazarla. “Vamos a cantarla tú y yo. La vamos a grabar y la vamos a editar. Me encanta tu voz y como yo siempre necesito ese apoyo y esas armonizaciones, ya que mi voz aterciopelada no llega a ciertos lugares... pues me gustaría que cantaras conmigo en alguna canción. Quizás para el próximo disco”, le propuso.

La talent, con lágrimas en los ojos, aceptó la sugerencia del coach ante los aplausos del público y del resto de jueces. "¡Qué regalazo!", gritó Rosario Flores tras oír la noticia. Por su parte, la presentadora Eva González exclamó: "¡Es que Paola es una de tus guerreras!".

La concursante se ganó el cariño de David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Vanesa Martín gracias a su espontaneidad y a frases como "yo estaba tranquila, pero cuando salí y vi el percal…".