Tensión en la semifinal de 'La Voz Kids': "No me amenaces, dame lo que quiero"

La primera semifinal de La Voz Kids se vivió este miércoles con los nervios a flor de piel. Y es que Rosario Flores y Melendi, que empezaron la noche con cuatro concursantes, tuvieron que enfrentarse a la difícil decisión de escoger únicamente a dos finalistas.

Los aspirantes de la madrileña, a quienes definió como "unos monstruos con mucha sensibilidad", fueron los primeros en subirse al escenario. Así, el pequeño Daniel, de 7 años, cantó El mundo, de su querido Pablo López. A este le siguió Chavito, que interpretó el tema de Manuel Carrasco Uno x uno; y después cantaron Paloma, que se atrevió con una copla (Te lo juro yo) y Paola, que llevó Vuelvo a verte, de Pablo Alborán y Malú.

"Me habéis tocado el corazón. Toda España sabe quiénes sois. Me voy llenita de vosotros, porque lo que nos dais no tiene comparación. Sois unos valientes. Os quiero", se sinceró con los pequeños la coach, que finalmente apostó por Daniel ("Es un niño prodigio") y por Chavito ("Es perfecto, no tiene fallos"). Tras el veredicto, la artista cantó la rumba cubana Se me olvidó quererte, de Leoni Torres, con los cuatro concursantes.

Por otro lado, Melendi también tuvo que decantarse por dos finalistas. La primera voz que arrasó en el escenario fue la de Sara, que cantó y bailó el tema de David BisbalCon perdón, que después interpretaron juntos. A continuación, Julio cantó How to save a life, de The Fray; Sofía se lució con New York, de Alicia Keys y Alan, que se encontraba resfriado, cantó Corres, de Jesse & Joy.

El juez, que cantó con los talents su canción El cielo nunca cambiará, escogió como primera finalista a Sofía, por su "gran personalidad"; y después confió en Julio: “Me amenaza con darme lo que quiero y nunca me lo da del todo. Siento que en la final me lo puede dar: no me amenaces, dámelo”, dijo el coach.

Respetando la línea de esta entrega, el próximo miércoles los siguientes en escoger qué voces pasarán a la final serán los jueces David Bisbal y Vanesa Martín, en una nueva noche cargada de tensión en el espacio de Atresmedia.