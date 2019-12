Ribó no participará en el pleno cuando se pida investigar la relación municipal con el bufete de su cuñado

20M EP

El alcalde de València, Joan Ribó, no participará en el último punto del nuevo pleno extraordinario sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que se celebrará en el Ayuntamiento tras detectarse el fraude de cuatro millones. De este modo, no intervendrá en esa parte del orden del día, en la que se propone "la creación de una comisión no permanente de investigación" para "esclarecer las relaciones contractuales" del consistorio y de organismos y empresas dependientes de él con el bufete de abogados de su cuñado.