Santander asegura que Liberbank sigue dispuesto a fusionarse y mete en juego a Caixabank y Bankia, además de Abanca

Además, no descarta que se retomen las negociaciones con Unicaja, las cuales resultaron fallidas el pasado mes de mayo tras no alcanzar un acuerdo en relación a la ecuación de canje. El banco andaluz se habría mantenido firme en su planteamiento inicial, que establecía una ecuación de canje del 60%/40% a su favor y que una menor posición de dominio no era de interés para sus accionistas.

José Coll y Javier Echanove, que firman el informe, calculan que una combinación de ambas entidades generaría un valor para el accionista del 40% a los precios actuales y daría lugar a sinergias de 172 millones de euros tras asumir un recorte de 1.500 empleados, que supondría un ahorro de 67.000 euros anuales de media en salarios.

En este caso, creen que Liberbank y Unicaja están mejor capitalizados ahora, lo que llevaría a que el Banco Central Europeo (BCE) pueda ser más condescendiente con respecto a los requisitos de capital del grupo combinado. A su vez, una ampliación de capital podría ser evitada por completo o reemplazarse con la emisión de instrumentos AT1 o AT2.

No obstante, el equipo de análisis de Banco Santander incluye ahora entre los posibles compradores a tres entidades con un tamaño superior al de Liberbank: Abanca, CaixaBank y Bankia. En estos casos, estima que podrían alcanzar un retorno sobre el capital invertido (ROIC) del 31,3% -con Liberbank a 0,4 euros- o del 19,5% si fuera necesaria una ampliación de capital de unos 300 millones de euros.

En el mismo documento, los analistas de la entidad presidida por Ana Botín han destacado el "fuerte" impulso comercial observado en el 'libro' de préstamos de Liberbank o al "buen" ritmo de reducción de activos 'tóxicos'. También ha hecho referencia a la posición de capital, que alcanza el 13% CET1, la más alta de su historia.

Este informe ha animado a los inversores, que están llevando a Liberbank a impulsarse más de un 4,5% en Bolsa y cotizar en torno a los 0,32 euros por título.