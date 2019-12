Cuenca exige al Ayuntamiento la paralización del proceso de devolución de 9,5 millones de euros para empleo

Según ha informado el Partido Socialista, el concejal del PSOE ha manifestado que "a cualquiera que en esta ciudad se le cuente que su Ayuntamiento pretende devolver ayudas millonarias europeas para las personas desempleadas, de las que especialmente se pueden beneficiarpersonas con discapacidad, desempleados de larga duración o personas en riesgo de exclusión social, se echaría las manos a la cabeza".

Cuenca ha recodado que, "después de conocer los datos de desempleo durante el mes de noviembre en Granada, es todavía más incomprensible la decisión de Luis Salvador, con la que deja en la estacada a las más de 22.000 personas desempleadas de la ciudad".

Para el líder del PSOE, el bipartito PP-Cs hace gala de "una enorme incapacidad devolviendo esos fondos" y demuestra que Granada "les queda muy grande y mienten para justificar su negligente comportamiento"

"A estas alturas, si alguien piensa que la Unión Europea es capaz de conceder unas ayudas de esta cuantía en base a una documentación errónea o mal presentada o infravalora a la opinión pública o directamente es un ignorante, y esa ignorancia, de la que hace gala el bipartito, está resultado lesiva para Granada", ha atacado el socialista.

"El bipartito va a tener el triste honor de ser el único Ayuntamiento de España que renuncie a un proyecto de este calado y no valora las consecuencias tan negativas que puede tener esa decisión para nuestra ciudad", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general de UGT, Juan Francisco Martín, ha mostrado el total rechazo del Sindicato, "a la actitud del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, y más concretamente a la dejadez del Concejal de Empleo, ya que pretende dejar escapar un programa necesario para la ciudad, que va a generar oportunidades de empleo a una población en paro y, muchas veces en riesgo serio de exclusión social".

Para Martín, "el abandono de este programa puede suponer además, para el propio Ayuntamiento, un castigo añadido a su no realización, como sería la no inclusión por parte del Fondo Social Europeo en futuros programas, siendo además Granada la única ciudad que no ejecuta el programa de las que tienen aprobados proyectos similares".

Por otra parte, la responsable de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) Clara Castarnado, ha comentado que "el programa 'Granada EnCLAVE de Empleo' debe ser ejecutado, más en unas circunstancias de desempleo como las que presenta la ciudad de Granada".

"No podemos perder estas oportunidades para ayudar a personas queestán en una situación muy delicada y que pueden mejorar su cualificación personal. El equipo de gobierno de esta ciudad olvida que estos fondos van destinados a personas en una situación muy delicada que, en la mayoría de las ocasiones, la única forma que tienen para reengancharse al mercado laboral es mejorar esa cualificación, quizás anticuada o inexistente", ha valorado.