Willy Toledo será juzgado el 17 de febrero por vejar los sentimientos religiosos

El polémico actor Willy Toledo será juzgado el próximo 17 de febrero por un delito de obstrucción a la justicia y otro contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook, en los que, además, criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla.

Así lo ha comunicado la Asociación Española de Abogados Cristianos -que actúa como acusación- con una nota en su página web. “Ya es hora de que se respete a los católicos y de que se apliquen los delitos contra los sentimientos religiosos que se recogen en prácticamente todos los países de la Unión Europea”, ha asegurado la presidenta de esta organización, Polonia Castellanos.

Los hechos que han originado el proceso son unas declaraciones realizadas por el actor en su perfil de Facebook el 5 de julio de 2017 donde atacaba a Dios y a la Virgen y calificaba de "energúmena" a la titular del juzgado de instrucción 10 de Sevilla.

Lo hizo al enterarse de que esta había abierto juicio oral contra tres mujeres acusadas de un delito contra los sentimientos religiosos por llevar a cabo "la procesión del coño insumiso", en la que portaron una gran vagina por el centro de la ciudad andaluza.

"Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", escribió Toledo en su cuenta de la red social.

El juez consideró ya en septiembre de 2018 que "al menos los mensajes publicados el día 5 de julio de 2017 pudieran no estar amparados por el citado derecho fundamental -el de la libertad de expresión, esgrimido por Toledo- y, por ello, no cabe aquí excluir la posibilidad de que integren el citado delito contra los sentimientos religiosos". Ahora ha fijado la fecha para el juicio.

Obstrucción a la justicia por no comparecer

El delito de obstrucción a la justicia obedece al hecho de que Toledo evitó en dos ocasiones presentarse ante el juez para prestar declaración por estos hechos en septiembre de 2018 y fue necesaria una orden de detención para que el actor compareciera por esta supuesta vejación de los sentimientos religiosos.

No obstante, ya entonces el abogado del artista, Endika Zulueta, aseguró que su cliente estaba tranquilo y mostró su "sorpresa" por que en este país "se criminalice lo que se piensa y se dice".