Es registren més d'una quinzena de "vulneracions" dels drets dels valencianoparlants durant el 2019

Diverses entitats de l'àmbit educatiu, sindical i cultural han arreplegat més d'una quinzena de "vulneracions" dels drets dels valencianoparlants ocorregudes durant el 2019 en un informe que han entregat a l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana.

Aquest document "pretén visibilitzar la discriminació que pateix la ciutadania quan parla valencià al País Valencià, malgrat estar a l'empara de la llei vigent", expliquen els responsables de l'estudi en un comunicat.

Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), CCOO PV, Intersindical Valenciana, STEPV, FE CCOO PV, FAMPA-València, ACICOM, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir i la Societat Coral el Micalet han elaborat l'informe.

Entre els fets que s'han inclòs figuren alguns "amb molt de ressò mediàtic", com per exemple "la discriminació que va patir un veí d'Elx, registrat, traslladat a comissaria i denunciat per haver-se dirigit en valencià a dos agents de policia".

Alguns exemples

En el grup d'aquests casos de particulars, també s'arreplega el d'una veïna de València que denuncia que va acudir al centre de salut de Campanar perquè patia una afonia i la metgessa li va respondre "No entiendo el valenciano, así que si quiere que le ayude..."; un veí d'Alacant al que un policia local li va dir que en aquesta ciutat "el idioma oficial es el español" i "hable en español, no entiendo su dialecto"; el d'un sanitari de Sant Vicent el Raspeig que li va cridar un pacient que va utilitzar el valencià "Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!".

Així mateix, arrepleguen la queixa d'una usuària que va cridar la Tresoreria de la Seguretat Social a Xàtiva per a fer una consulta i la treballadora que la va atendre li va etzibar: "estàs cridant la Tresoreria de la Seguretat Social i has de parlar-me en castellà".

Així mateix, l'informe es refereix a l'incident denunciat en xarxes socials per l'actor Xavi Castillo, que va narrar com en un hotel de València, un cambrer, quan l'humorista li va demanar 'Dos tallats per favor', li va respondre 'Dos cortados. Háblame en castellano'.

Ja en termes col·lectius, l'informe critica que no s'han recuperat les emissions de Tv3 en territori valencià; que plataformes com Netflix, HBO i Amazon "continuen sense tindre compte en català" o que "la major part de les federacions i clubs esportius valencians segueixen sense emprar el valencià en les webs i xarxes".

Les entitats que han elaborat l'informe han traslladat al director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, la seua "preocupació per les discriminacions que pateix la ciutadania quan parla valencià" a la Comunitat Valenciana "a pesar d'estar emparada per la llei". També s'ha fet arribar la documentació al Síndic de Greuges.

Llei d'igualtat lingüística

Davant "les continues vulneracions de drets que es produeixen contra la ciutadania valencianoparlant", Escola Valenciana ha instat, a través d'un comunicat, el Consell a "legislar i establir els mecanismes necessaris per a acabar amb les vulneracions de drets lingüístics que pateixen les persones valencianoparlants mitjançant una Llei d'Igualtat Lingüística".

A més, l'entitat demana que es convoque el Consell Social de les Llengües perquè assessore la Generalitat Valenciana amb la finalitat d'"acabar amb aquestes vulneracions de drets lingüístics". En aquesta línia, demana que el nou govern de l'Estat sorgit de les eleccions del 10 de novembre "establisca els mecanismes necessaris per a acabar amb les vulneracions de drets lingüístics que pateixen els valencianoparlants".