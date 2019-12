El baile viral de Victoria Beckham con su hijo Romeo al ritmo de las Spice Girls

Que nada lleve a error: un verdadero nostálgico lo que quiere es que regresen las Spice Girls al completo. O, al menos, pequeñas dosis del que fue uno de los grupos más importantes de finales del siglo pasado. Como el último vídeo de Victoria Beckham, que se ha vuelto viral.

Quizá le hubiese venido bien para su canal de Youtube, ese que tuvo que cerrar hace unas semanas por falta de visitas (solo le procuraba 29 euros al mes), pero lo cierto es que el clip que se ha marcado con su hijo Romeo es marca de la casa.

Porque la cantante reconvertida exitosamente en una de las más reputadas y aplaudidas diseñadoras de moda y empresariaha compartido un vídeo en el que puede verse cómo sigue moviéndose (y enseñando a sus hijos) al son de las coreografías de quienes fuesen las chicas picantes de los años 90.

Desde la cocina y acompañada de su pequeño de 17 años, Victoria Beckham se lo pasa en grande con un estilismo negro (mallas,sudadera y gorra, lejos de sus años como Spice Pija) y una parte de improvisación, a tenor de la poca coordinación maternofilial.

La canción elegida para pasar el tiempo mientras llega la comida -se puede ver a un chef en la parte de detrás haciéndola... y bailando al son de la música- no es otra que el exitazo Spice Up Your Life (Ponle picante a tu vida). Todo un círculo que se cierra.

El divertido vídeo (desde luego Romeo no ha sido llamado por el camino de la danza) se ha convertido en viral poco tiempo después de que lo compartiese la cantante con la leyenda "No es un día típico en la cocina...". Ya lleva acumulados casi 7.200.000 reproducciones.