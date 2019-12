Trànsit calcula que hi haurà 2.755.000 moviments de vehicles en les carreteres valencianes en el pont

D'aquesta xifra, en la qual se sumen els desplaçaments de llarg recorregut als interns a l'entorn dels grans nuclis urbans de la pròpia Comunitat Valenciana, corresponen a la província de València 1.450.000 moviments de vehicles, 870.000 a Alacant i 435.000 a Castelló.

Dels 6.350.000 desplaçaments de llarg recorregut en el conjunt d'Espanya, la DGT calcula que un 20 per cent corresponen a l'àrea d'influència del Centre de Gestió de València.

Els dies i hores de major intensitat de circulació seran aquest dijous de 16.00 a 21.00 hores; el divendres, de 10.00 a 14.00; el diumenge de 10.00 a 14.00 hores i de 16 a 21 hores i el dilluns, de 10.00 a 14.00 hores.

En la província de València les carreteres i trams considerats "conflictius" són en l'A-3 dels punts quilomètrics 300 al 295, en l'entrada de Requena; des del 352 al 347, a Quart de Poblet; l'enllaç de la A-7 amb l'A-3; l'N-332, entre els punts quilomètrics 221,7 al 213,5, en els extrems de la variant de Gandia i les travessies de Bellreguard i Oliva i en la CV-500, en el tram entre la fi de l'autovia i la Rotonda del Sidi en l'eixida i entre la rotonda del Perellonet i la del Saler en les tornades.

Pel que fa a Alacant, els trams "conflictius" estan en l'A-70 en els accessos i eixides de la circumval·lació d'Alacant; en l'N-332 en la travessia d'Altea i en els accessos a l'Altet-Santa Pola i costa i Torrevella. Mentre que, a Castelló, en l'N-340 entre els km 991 i 997 entre Oropesa i Castelló i la CV-13.

ITINERARIS ALTERNATIUS

Trànsit ha establit una sèrie d'itineraris alternatius per a evitar problemes de circulació. Entre València i Alacant, per l'interior, l'itinerari Alacant-Alcoi-València estableix la seua totalitat per l'A-7 fins a Alcoi i València; a Múrcia, per l'autovia A-7; per a la travessia d'Alacant, es recomana la circumval·lació de l'A-70; des de l'A-31, A-70 i A-7 cap a costa sud d'Alacant, l'AP-7; des de l'A-31 a Sant Vicent del Raspeig, Universitat, el Campello, Benidorm i Altea, per la CV-80 entre Saix i Castella per a enllaçar amb l'A-7 i cap a Elx, Oriola, Torrevella i Múrcia per la A-7.

Per a les eixides de l'A-3 recomana l'Autovia del Túria CV-35 per a enllaçar amb la CV-50 i connectar amb l'Autovia de l'Est A-3; mentre que per a València-Múrcia, s'aconsella València-la Font de la Figuera fins a l'Autovia d'Alacant A-31 (Talaia-Alacant), abandonant aquesta última per a enllaçar amb l'Autovia del Camí de Castella i connectar amb l'Autovia del Mediterrani A-7 abans d'arribar a Elx.

Així mateix, Trànsit explica que pot evitar-se la N-344 i realitzar l'itinerari complet per autovia seguint per l'Autovia A-35 (Almansa-Xátiva) fins a enllaçar amb l'Autovia d'Alacant A-31(Talaia-Alacant), perquè "encara que allarga l'itinerari uns quilòmetres, pot compensar en seguretat i temps".

Per a evitar les travessies de l'N-332, aconsella l'AP-7 i per a Gandia, l'A-35 deixant-la en l'eixida 44 i enllaçar amb l'A-7 i connectar amb la CV-60 en el quilòmetre 410.