Quirónsalud Málaga pone en marcha una pionera consulta monográfica de arritmias

De este modo pionero en la sanidad privada de la provincia, doctores en Cardiología especializados en Electrofisiología y Arritmias se encargan de forma directa y personalizada de la atención a los pacientes con trastornos del ritmo cardíaco, con las últimas técnicas diagnósticas y terapéuticas.

El jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor Antonio Esteban Luque, ha afirmado que "se calcula que el 15% de los españoles mayores de 50 años padecen algún tipo de arritmia, siendo una de las principales causas de ingreso hospitalario en relación con una enfermedad cardiovascular".

Las arritmias son trastornos eléctricos del corazón que se manifiestan como alteraciones del ritmo cardiaco normal -que oscilaría entre 60 y 100 latidos por minuto-. Las desviaciones de esos valores pueden darse porque el corazón vaya muy lento -bradicardia- o porque el corazón lata más deprisa -taquicardia-.

En ocasiones, las arritmias son difíciles de diagnosticar, de ahí que se precise una valoración por los especialistas expertos en arritmias. Dependiendo del tipo de alteración, los síntomas serán diferentes.

El síntoma más evidente es que "la persona que las sufre tiene palpitaciones rápidas, golpes fuertes en el pecho. Pueden aparecer en personas con otros problemas cardiovasculares previos, como angina de pecho, infarto de miocardio, problemas valvulares, hipertensión o miocardiopatías. Y también pueden ser asintomáticas", ha advertido el doctor.

Por otro lado, han detallado que la fibrilación auricular es un tipo de arritmia que, en ocasiones, el paciente desconoce que padece y que puede llegar a ser muy peligrosa, ya que está asociada con el ictus. La fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente. En mayores de 40 años, la prevalencia en España de fibrilación auricular puede superar el cuatro por ciento.

En España, "la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte, por delante de otras patologías de riesgo como el cáncer. Están detrás de, aproximadamente, un 30 por ciento de los fallecimientos y, lo más preocupante, se trata de una tendencia al alza".

Conscientes del alto impacto social de estas cifras, los profesionales de la salud dedican importantes esfuerzos a tratar de paliar e, incluso, revertir esta tendencia mediante tecnología de vanguardia, prevención, diagnóstico precoz e investigación.

En este sentido, la implantación de marcapasos sin cables y desfibriladores subcutáneos son otros de los grandes hitos del Servicio de Cardiología de Quirónsalud Málaga, mediante su Unidad de Arritmias, alcanzados ya.

Asimismo, el doctor Antonio Esteban ha destacado, en este sentido, los "excelentes resultados del equipo en la colocación de los primeros marcapasos sin cables, resincronizadores y desfibriladores de última generación, siendo todos ellos compatibles con Resonancia Magnética Nuclear".

Los nuevos marcapasos "ya no tienen cables ni electrodos. Estos marcapasos sin cables, a diferencia de los convencionales, se colocan dentro del corazón, no cuentan con ningún signo externo visible, con lo que se evitan complicaciones derivadas de la presencia de los cables y de los electrodos, se colocan en media hora mediante un cateterismo, procedimiento mínimamente invasivo que no deja heridas ni cicatrices y solo requiere anestesia local", ha explicado el cardiólogo.

DESFIBRILADOR SUBCUTÁNEO

Por otro lado, el equipo también ha comenzado a implantar con éxito "desbriladores automáticos implantables (DAI) completamente subcutáneos como alternativa al DAI convencional, como el colocado a un paciente con una cardiopatía congénita".

Los desbriladores automáticos implantables (DAI) son el tratamiento establecido para la prevención de muerte súbita por arritmias ventriculares. Los dispositivos tradicionales requieren un acceso vascular para la implantación del electrodo, con el consiguiente riesgo de complicaciones, tales como dislocación o rotura del electrodo, trombosis o infección.

Existen determinados casos con acceso vascular difícil o imposible, como pueden ser algunos tipos de cardiopatías congénitas, en los que la utilización de los dispositivos tradicionales está limitada.

OTRAS MEJORAS EN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Por otro lado, la Consulta Monográfica de Arritmias, para la que el paciente puede solicitar cita directamente sin necesidad de ser derivado por su médico, dispone de todas las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la patología arrítmica, incluyendo la Crioablación de Fibrilación Auricular y el empleo del Navegador electronanatómico 3D Navx.

Los expertos realizan en la consulta monográfica el seguimiento y optimización de su funcionamiento de todos los marcapasos, resincronizadores y desfibriladores de todas las casas comerciales.

Se encarga también del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades genéticas del corazón. Cuentan con las mejores técnicas diagnósticas que permiten el asesoramiento y seguimiento de los familiares, con miembros afectados, en los que se sospecha estas patologías.