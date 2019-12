La planta de residus de Guadassuar paralitza la seua activitat a petició de Delegació en la investigació de Marta Calvo

L'orde de detindre l'activitat de la planta es produeix en plena investigació per la desaparició de Marta Calvo, la jove de 25 anys de la qual no es tenen notícies des de principis de novembre quan va quedar amb un home per internet i va manar a sa mare la seua ubicació en la localitat de Manuel, en la comarca valenciana de la Ribera Alta, a través de l'aplicació de WhatsApp.

El principal sospitós de la desaparició de la xica s'ha entregat la matinada d'aquest dimecres en la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent i, en una primera declaració, va confessar davant els agents que hi havia "desmembrat" el cos de la jove i ho havia llançat a diversos contenidors, segons han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

La planta de Guadassuar s'encarrega del tractament dels residus procedents de la comarca de la Ribera i la seua activitat ha quedat detinguda per indicació de la Delegació del Govern.