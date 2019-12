El PPCV proposa una comissió en Corts que estudie la sanitat valenciana i una llei de temps màxims de llistes d'espera

"Per a solucionar el desastre en sanitat calen més diners i millor gestió", ha dit Bonig, que ha iniciat una ronda de contactes amb el sector sanitari reunint-se aquest dimecres amb el Col·legi d'Infermeria i el Col·legi de Metges.

El PP ha activat la seua comissió de sanitat per a engegar diverses iniciatives davant l'actual emergència sanitària com destinar més diners per al pla de xoc per a les llistes d'espera, crear una comissió d'estudi en Les Corts sobre la situació sanitària a la Comunitat i, en tercer lloc, aprovar una llei autonòmica de temps màxims en les llistes d'espera.

Bonig ha indicat que "la sanitat pública valenciana està en situació preocupant amb un govern totalment desaparegut i sense gestió". "Estem davant una legislatura acabada i esgotada. Amb els problemes que té Espanya i la Comunitat Valenciana ací està tothom amagat, ningú compareix, ningú dona la cara ni gestiona", ha agregat.