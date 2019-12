La aplicación de citas Grindr elimina por error la cuenta de Brays Efe porque creen que es falsa

Las aplicaciones para ligar son muy comunes a la hora de encontrar pareja. Te describes a ti mismo, pones una imagen y es posible que encuentres a tu media naranja (o a un rollo de unos días). Los famosos también las utilizan, pero tienen un hándicap, y es que, si usan sus fotos reales, muchos usuarios pueden llegar a pensar que son perfiles falsos y se están están haciendo pasar por ellos.

Eso es lo que le ha pasado a Brays Efe, que compartió lo que le sucedió en una aplicación de citas gays. "Me bloquearon en Grindr por suplantación, porque la gente pensaba que me estaba haciendo pasar por mí. O sea, gracias, ¡gracias! ¿Quién soy? ¿Mario Casas?", ironizó el actor de Paquita Salas.

Al parecer, fueron los propios usuarios de la app los que denunciaron el perfil al pensar que era falso y, tras los avisos, Grindr tomó medidas y cerró la cuenta de Brays Efe.

Lo curioso es que hay otra actriz que se pronunció sobre el tema, pues sí utilizaron su imagen para ligar, pero de otro modo. "A mí me han comentado que hay gente que dice que me conoce para ligar. ¡Y lo más gracioso es que lo han hecho para ligar con mi ex!", comentó la intérprete Itziar Castro.