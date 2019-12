La Corporación municipal de Málaga rinde homenaje a Manuel José García Caparrós

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y miembros de la Corporación han participado en el homenaje municipal y tradicional ofrenda floral en la Alameda, esquina con puentes de Tetuán.

De la Torre, junto con la Corporación municipal, ha recordado que el 4D "se convirtió en Málaga, lo que era un día de fiesta, de alegría, esperanza, en un día de luto", recordando los acontecimientos del 4 de diciembre de 1977.

"García Caparrós murió, fue una pena, ensombreció ese día en Málaga, en Andalucía y en España", ha señalado De la Torre, recordando "el momento trágico del proceso hacia la autonomía en Andalucía y hacia las libertades en España". "Fue un proceso ejemplar pero que tuvo algunos momentos como este especialmente trágico y dramático, que lo llenó de luto y de sombra".

Asimismo, en relación con las reclamaciones de la familia que siguen pidiendo que se aclare, De la Torre ha dicho que "apoyamos todo lo que sea y que aclare este tema".

"Recuerdo que yo iba en la manifestación y a la vuelta vi, inclusive, un policía con arma en la mano, no sé si era o no el que disparó si había más, no tengo datos sobre el particular", ha dicho, añadiendo que hubo una comisión parlamentaria de investigación: "Se hizo el trabajo con la mejor buena voluntad, con todas las fuerzas políticas de entonces y las conclusiones se dieron al Congreso".

Paralelamente, había una actuación a nivel judicial, ha recordado, añadiendo que "en esa cuestión aclararlo siempre es bueno; pero lo que hay que procurar en España, han pasado ya muchos años, es que esos temas sean un recuerdo de homenaje a la persona y funcionar de tal manera que no se repita la situación".

"En ese tema se han dado unos avances enormes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen los medios necesarios, trabajan con sentido de respeto máximo y actuación correcta y moderada en temas de manifestaciones", ha valorado, mostrándose convencido de que España "hoy está mejor preparada que aquel momento".

A juicio de De la Torre, "se hizo muy bien el cambio de una dictadura a una democracia pero había que cambiar toda una estructura, sistema, mecanismos, que no estaban todavía adaptados a una situación democrática en España".

Sobre la transición, ha dicho que el balance "es espléndido". "España cambió de un país que nadie sabía cómo se podía hacer y hacerlo bien y se hizo de una manera ejemplar, con consenso extraordinario, se elaboró una Constitución de todos y para todos". "Creo que con las sombras que podemos poner -como el asesinato de García Caparrós- el balance de luces es espléndido y es para estar orgulloso de lo que se hizo en los años de la transición y la Constitución que hemos logrado y debemos defender todos", ha dicho.

Por otro lado, ha recordado dónde estaba el 4 de diciembre de hace 42 años, precisando que iba en cabeza de la manifestación, donde iban los parlamentarios de entonces, en la zona del puente de las Américas, donde se leyó un manifiesto.

Ha señalado, además, que volvió por la zona donde cayó el joven Caparrós "porque se veía una ruptura de la manifestación y una zona de humo, ruido de las bolas de goma...", que, fue, además, "cuando tuve ese cruce con un policía que le llamé la atención y le dije que enfundara el arma".