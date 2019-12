Mar replica al BNG que "no hubo contaminación" del 'Blue Star': "Estaban deseando que apareciese otro Prestige"

20M EP

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha asegurado que las tareas para extraer el combustible del buque 'Blue Star' -encallado en la costa de Ares- han provocado un vertido de "tres metros cuadrados, pero no hubo contaminación", ya que no supone una cantidad que "afecte a los recursos (marinos)".