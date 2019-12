Chris Martin, de Coldplay, cuenta cómo el 'bullying' le hizo ser homófobo de niño

Famoso por liderar una de las bandas más escuchadas de los últimos años, Coldplay, Chris Martin se ha convertido en todo un icono musical. Sin embargo, a pesar de la fama cosechada durante tantos años –y más allá de sus idas con su exmujer Gwyneth Paltrow o sus vueltas con Dakota Johnson–, el británico nunca ha querido ahondar demasiado en su vida pasada… Hasta ahora: en una entrevista para la Rolling Stoneha hablado de su niñez, del bullying que sufrió y de la homofobia.

'Bullying' y homofobia

La infancia de Martin, según ha contado, no fue muy sencilla en lo que al colegio se refiere. "Cuando era niño, tenía una manera muy divertida de caminar. Me contoneaba un poco y eso me hacía ser muy homófobo, porque pensaba que, si eso me convertía en gay, iba a estar maldito para la eternidad", ha desvelado, quitándole hierro al asunto al asegurar que, por aquel entonces, "era un chaval descubriendo su sexualidad" al que le aterraba la idea de averiguar que le gustaban los chicos.

Al revuelo de este descubrimiento personal se sumó el acoso que recibió por parte de algunos de sus compañeros de internado. Allí, "un grupo de chicos bastante duros se pasaba el día diciéndome que era gay y riéndose de mí durante años de forma bastante agresiva solo por mi manera de caminar", ha confesado, antes de hablar del dilema moral al que se enfrentaba a diario. "Yo no sabía si lo era o no, pero sí que no podía serlo porque estaba mal", ha narrado con tristeza.

Claro que, con el paso de los años empezó a ver el tema de la sexualidad desde una perspectiva más adulta y saludable. "Cuando cumplí los 15, empecé a decirme que si era gay, todo iba a estar bien: de repente todo paró de la noche a la mañana cuando asumí que no pasaba nada si era gay", ha afirmado en la entrevista.

No recuerda si pararon las burlas o si fue él quien dejó de darles importancia: "Solo sé que, según iba creciendo y conocía más mundo, pensaba que muchos de mis héroes eran homosexuales y que aquello no cambiaba nada. Sentí un gran alivio", asegura, antes de explicar cómo aquella experiencia le hizo cambiar su relación con la religión.