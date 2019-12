PP califica "vergonzante" los reproches del alcalde a la Junta tras "desbloquear" el proyecto de Tiempo Libre

"Es una vergüenza que el alcalde de Cádiz el día que se anuncia que Tiempo Libre estará pronto ocupado con inversión en obras, en empleo, en servicios y turismo, lo que haga es apuntarse a la bronca, que se dedique, como le gusta decir a él, al navajeo político, que es dónde se siente a gusto y se maneja bien", ha afirmado en una nota Ortiz.

Para el portavoz del PP, "lo vergonzante no es que Kichi reclame a la Junta, la obligación de un alcalde es pedir para su ciudad a otras administraciones, lo vergonzante es su silencio de los últimos cuatro años". En este sentido, ha añadido que "fue la prueba fehaciente de que no le preocupa lo más mínimo los gaditanos, le preocupa su sillón, por eso no le levantaba la voz a Susana Díaz que lo tuvo tres años sin recibirlo".

Por contra, Ortiz ha recordado que "Juanma Moreno tardó tres semanas en venir al Ayuntamiento, en diez meses ha desbloqueado Tiempo Libre, la última fase del Cerro del Moro, la inversión en rehabilitación, la inversión en el Teatro Romano y ha consignado presupuesto para la Ciudad de la Justicia aún sin tener completado el Ayuntamiento el cambio urbanístico que se requiere".

Además, ha lamentado también "lo mal que le ha sentado al alcalde que se haya conseguido comprador para Tiempo Libre, que ahora llora para Cádiz lo que no ha sabido defender como alcalde en estos cuatro años, porque le supera que el PP demuestre con hechos su compromiso con Cádiz y estaba más cómodo con la indolencia socialista".

"Cuando por fin se reunió con Susana Díaz le dijeron en San Telmo que del Hospital no se hablaba y ahí estuvo, calladito", ha afirmado Ortiz, que ha añadido que "a lo máximo que llegó es a pedirle a la Zona Franca el suelo para meter coches, aun sin haber problema alguno de aparcamiento en la ciudad tal y como asevera el concejal Martín Vila". En este sentido, ha manifestado que "ahora ya no quiere el solar para aparcamiento, ahora quiere el hospital pero para la semana que viene".

Asimismo, Ortiz ha manifestado que "aún se está a la espera de que el alcalde le dé destino a los cerca de 40 millones de euros que no ha ejecutado de sus propios presupuestos o que le meta mano a los solares y edificios para viviendas que tiene el propio Ayuntamiento vacío, como García de Sola".

"Kichi lo que debía hacer, antes de reclamar, es mirar qué ha hecho él y que tiene pendiente de ejecutar dentro de sus propias competencias, porque ha pasado de decir que iba a acabar con la infravivienda en cuatro años, que los gaditanos iban a volver cantando por el puente y que terminaría con la emergencia social en días, a no querer hablar ni de vivienda, ni de empleo ni de servicios sociales", ha concluido.