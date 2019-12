Bonig pide que comparezcan Puig y Oltra para hablar sobre la condena a un educador por abusos a una menor tutelada

Así se ha pronunciado Bonig en atención a los medios este miércoles, en la que ha instado a Oltra a que "analice" y a que "lo mismo que exigía ella a los responsables del PP, se lo aplique". También ha exigido a Puig "salir a decir qué le parece", y ha remarcado que "han pasado 48 horas" desde que se conoció la sentencia: "No me sirve decir que esto es de la vicepresidenta y es de Compromís; no, no, hay un único gobierno y el responsable es usted", ha aseverado.

Para Bonig, los líderes del Botànic "deberían aplicarse su propia medicina y su propia responsabilidad política, porque la hay", y ha exhortado a PSPV y Compromís a "por lo menos apoyar esa comisión de investigación -en referencia a una petición del PP presentada este martes en este sentido para "evaluar y controlar" la política de menores del Gobierno valenciano- para ver qué ha pasado en este caso y en otros.

"Ya van siendo muchas las sentencias y las noticias de una mala gestión y una mala praxis en el tema de centros de menores", ha asegurado Bonig, antes de apuntar que "quien hizo público y pidió un pleno extraordinario fue la señora Oltra, que ahora está callada y no comparece motu proprio para explicar lo que ha pasado".

Bonig ha insistido: "Yo quiero saber qué opina el señor Puig. Yo he tenido que dar la cara por cosas que desconocía, por gente que no conocí en mi partido y por otra conocida, pero que actuó cuando yo no estaba en política. Yo di la cara y me exigían todos los días responsabilidades políticas, yo pedí perdón en nombre del PP por los errores cometidos por gente de mi partido, y ¿dónde está Puig ahora? Es que, de verdad, esto es una vergüenza".

"Un tribunal está diciendo cosas muy graves, y yo voy a ser elegante, cosa que ellos jamás fueron ni conmigo, ni con mucha gente del PP, pero explicaciones todas", ha zanjado.