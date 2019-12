El PSOE llama "cobarde" a Cs por no posicionarse contra el 'pin parental' aunque lo consideren una "chapuza"

20M EP

El 'pin parental' vuelve a enfrentar a los partidos políticos en la Asamblea Regional. En esta ocasión, la abstención de Ciudadanos en el debate de la moción presentada por el PSOE en la Asamblea Regional que solicitaba la "retirada inmediata" de las instrucciones de inicio de curso que obligan a las familias a decidir si sus hijos asisten o no a actividades escolares complementarias ha propiciado que el socialista Antonio Espín llamara a la formación naranja "cobarde" por no posicionarse en el debate y ocasionar que "esta medida no haya salido adelante aunque estén de acuerdo con nosotros".