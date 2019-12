Las Cortes de Aragón rehúsan tramitar la propuesta de Vox para derogar la Ley de Memoria Democrática

Ha presentado la iniciativa legislativa el presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón, quien ha tildado de "partidista y revanchista" la ley nacional de Memoria Histórica aprobada en 2007, que tiene "un sesgo de izquierdas", añadiendo que entonces se estableció una "verdad oficial acerca de un tema tan importante e íntimo para los españoles como la guerra civil".

Aquella ley "abrió la puerta para que todos los Parlamentos autonómicos y Gobiernos iniciaran acciones encaminadas a reescribir la Historia de España, señalando a quien se atreva a ir contra corriente", ha continuado Morón, quien ha apelado al "espíritu de consenso" de la Constitución de 1978 y la Ley de Amnistía de 1977, considerando que "sin la generosidad de nuestros representantes de por aquel entonces hubiera sido imposible avanzar hacia la Constitución".

A su juicio, la ley estatal "supone un ataque contra las bases del Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de pensamiento y cátedra, y la misma Historia de España".

RELATO SESGADO

En este contexto, ha planteado el diputado de Vox, la normativa autonómica "continúa el relato sesgado", con "buenos y malos" y, además, supone que la cámara autonómica "se ha extralimitado en sus funciones".

La Ley de Memoria Democrática de Aragón "atenta contra la igualdad de todos los españoles, discrimina a una parte del pueblo español por su opinión y promueve el rencor", además de que "es una clara vulneración del derecho a la libertad ideológica y de pensamiento, no permite más que un relato oficial y menoscaba el derecho al libre desarrollo de la personalidad", ha afirmado.

Para Santiago Morón, esta normativa "impide que la Historia siga su curso" porque "se trata de que se mantenga estática en 1936", lo que conlleva el "peligro" de "desembocar en un poder totalitario en el que la disidencia no es un derecho sino causa de persecución". Ha abogado por "la reconciliación de todos los españoles".

PENSAMIENTO ÚNICO

El diputado del PSOE, Darío Villagrasa, ha considerado que el propósito de Vox, con esta iniciativa, es "derogar y destruir" esta normativa, que fue fruto de "un minucioso trabajo político y jurídico", echando en cara a Morón una intención de "dividir". Ha rechazado "el pensamiento único".

Villagrasa ha espetado a Vox que "pretenden reescribir la Historia", tras lo que ha indicado que "durante 40 años se reconoció con honores, puestos de trabajo, pensiones y tratos de favor a los sublevados y millones de españoles tuvieron que callar, sufrir, exiliarse".

Desde el PP, Mar Vaquero ha recordado que su grupo votó en contra de la Ley de Memoria Democrática "por ser fracturadora, excluyente e incompleta", lamentando que los promotores "se empeñaron en no querer incluir a todos", tras lo que ha apelado al espíritu constitucional.

"No debe haber nadie enterrado en una cuneta", ha continuado Vaquero, quien ha afirmado que "la memoria es individual y no puede colectivizarse" porque este sería "un paso previo a querer colectivizar el pensamiento", apostando por elaborar "una ley de concordia" no derogando la ley, sino incluyendo "todo lo que fue excluido" en el trámite de enmiendas para que sea "una ley para todos".

En representación de Ciudadanos (Cs), Ramiro Domínguez, se ha mostrado "orgulloso" de haber sido ponente de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. "No es mi ley, pero se llegó a muchos consensos", votando el grupo naranja a favor de 17 artículos, en contra de cuatro y absteniéndose en 10, considerando que "hay luces y sombras".

INSULTO A LA DEMOCRACIA

El diputado de Podemos, Nacho Escartín, ha expresado que "esta ley fue un antes y un después en reconocimiento de nuestro pasado, en avanzar hacia el futuro" para saldar deudas "con quienes entregaron sus propias vidas para la consecución de estas libertades".

En su opinión, la iniciativa de Vox es "un insulto a la democracia" porque es "un ataque contra el Estado de Derecho" y "pretende enterrar la Historia, la justicia y la dignidad de muchas víctimas que todavía están en fosas y cunetas".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha exigido "respeto" para todas las víctimas y sus familiares represaliados por la dictadura y ha elogiado a las asociaciones memorialistas, animando a "reconocer el papel de las personas que lucharon por la democracia".

Ha afirmado que "durante 40 años se llevó a cabo un auténtico genocidio, una humillación constante a los vencidos, una vulneración constante de los derechos humanos", emplazando a "dignificar a las víctimas represaliadas". Ha afirmado que Vox utiliza los Parlamentos "impúdicamente para hacer sus discursos populistas, xenófobos, homófobos y machistas".

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero ha defendido el Estatuto de Autonomía y la Constitución, animando a quien quiera a reformar la legislación, y ha defendido "los acuerdos que se tomaron hace muchísimos años", que "lograron cerrar heridas". Ha propuesto "pasar página entre todos".

Por su parte, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha opinado que este debate es "una anomalía democrática en toda regla" y que en países como Francia y Alemania "sería impensable porque hace muchísimos años esos países transitaron el camino desde el negacionismo hacia el reconocimiento de la verdad", tras lo que ha indicado que "lo que no se puede hacer es negar el daño" y que "no se pueden reabrir las heridas que nunca se cerraron". Sanz ha considerado que la Ley de Amnistía "solo ha servido para garantizar la impunidad de los crímenes del fascismo".