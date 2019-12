Baltar reclama a la Xunta que "rectifique" la decisión de cerrar el paritorio de Verín

Así lo ha señalado este miércoles, después de referirse a la moción presentada por el grupo popular, su socio de gobierno en la institución provincial, Democracia Ourensana, y Ciudadanos, que se debatirá en el próximo pleno y que insta al Gobierno autonómico a la reapertura del servicio de partos.

De este modo, Baltar se desmarca de Feijóo, con el que ha dicho haber hablado para trasladarle "la decisión de ponerse en contra del cierre del paritorio del Hospital de Verín". "Una vez se produce la realización efectiva de la medida, como representantes públicos tenemos la obligación de defender los intereses de Ourense por encima de cualquier otro", ha recalcado Manuel Baltar.

En este contexto, ha entendido que "técnicamente es posible justificar la medida", pero ha aludido a que en esta decisión también entra en juego "el corazón". "El sentimiento de la gente lo vimos el pasado sábado en las calles de Verín y lo recibimos en las semanas anteriores cuando se dio a conocer la decisión", ha recalcado.

Asimismo, ha decidido "no entrar en el debate" de si se está jugando o no con la sanidad. Además, se ha referido a la "respetabilidad" de los criterios técnicos avalados por profesionales que "no son sospechosos de militar en el PP". Ahora bien, ha incidido en que "la política es algo más que criterios técnicos".

"Desde el minuto uno compartimos la decisión de no aceptar esta resolución del Gobierno autonómico", ha señalado Baltar, en alusión a la unión que han mostrado los alcaldes de todas las formaciones políticas, incluido el PP, pertenecientes a la comarca de Monterrei.

De lo que se trata, según sus palabras, es de "ser consecuentes y coherentes con una demanda social". "La política tiene que salvar estas situaciones, no estamos hablando de ampliar servicios sanitarios que no existían, sino de mantener los que ya había", ha concluido.

PLENO DE VERÍN

En la misma línea, el pleno del Ayuntamiento de Verín ha aprobado este miércoles por unanimidad de todos los grupos presentes en la institución (PSOE, BNG y PP) una declaración institucional contra el cierre del paritorio.

El texto, que será enviado a la Consellería de Sanidade, manifiesta un "rechazo frontal" a la decisión relativa al hospital de Verín y muestra su "apoyo u reconocimiento a todos los profesionales de la sanidad pública" que desarrollan su labor allí, con "gran eficiencia y profesionalidad".

Traslada "total solidaridad" con las mujeres embarazadas y sus familias "para que estas puedan seguir pariendo" en el hospital de Verín y, en consecuencia, exige "que se revoque la decisión de cierre ya ejecutada".

De hecho, demanda "que no solo se mantenga el actual paritorio, sino que se refuerce con las medidas necesarias tanto de personal como de recursos para darle una total seguridad".

Asimismo, reclama que este "mismo apoyo decidido se haga extensivo a cuantos otros servicios o especialidades médicas del hospital sean necesarios".

La declaración comienza advirtiendo que la sanidad pública "no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los pilares básicos del estado de bienestar" y añade que, "independientemente de las razones técnicas y científicas", las cuales no discute, este servicio es "fundamental para el desarrollo de las comarcas", cada vez más "deprimidas con el abandono de muchos habitantes".

"No es compatible hablar de potenciar y/o apoyar el rural con suprimir un servicio sanitario de semejante trascendencia", recalca la declaración que ha salido adelante por unanimidad en el pleno de Verín.