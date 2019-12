Ex-alt càrrec del Consell diu que Rambla demanà estudiar suport institucional a l'esdeveniment de Les Arts Viva Europa

Ripoll s'ha pronunciat així en la seua declaració, en qualitat de testimoni, en el juí que se segueix en l'Audiència de València per un presumpte desfalc en el Palau de les Arts contra el qui fora director financer del Palau Ernesto Moreno; el president del consell d'administració de Patrocini -empresa vinculada al Palau i dedicada a captar patrocinadors-, José Antonio Noguera Puchol; el conseller delegat de Patrocini Joaquín Maldonado; i l'excónsol de França a València i administrador de la societat Radcliffe -mercantil que actuava d'intermediària en les contractacions-, Pablo Broseta.

El testimoni ha explicat que des del 2008 fins al 2011 va ocupar el càrrec de secretari autonòmic de relacions amb la UE i posteriorment va ser secretari autonòmic de Cultura. Durant la seua primera etapa, i sota el mandat del seu cap, Vicente Rambla, se li va informar de l'esdeveniment Viva Europa.

Sobre aquest tema, ha explicat que Rambla li va demanar que valorara la forma en la qual es poguera donar suport institucional a l'esdeveniment, "donar-li difusió d'alguna manera", ha concretat, amb l'objecte que se sumaren al mateix la majoria de les ciutats europees. "El meu immediat superior em va dir que estimara en què podíem recolzar-ho institucionalment", ha insistit.

Ripoll ha afirmat que la petició s'efectua abans del primer esdeveniment de Viva Europa i es presenta com una cosa "plurianual, indefinida, amb una trajectòria a llarg termini", ha descrit.

El testimoni ha indicat que en eixe moment no es va parlar de com se n'anava a finançar el projecte. "Ells em parlaven sempre d'un suport institucional, igual que Rambla", ha dit, i ha justificat l'interés de la Generalitat en el festival en què estaven en un moment de promoció i van veure que aquesta iniciativa se sumava al "prestigi" de la ciutat.

La seua actuació va consistir a intentar difondre l'esdeveniment per les ciutats europees. "Intentem que es feren ressò i se sumaren a la iniciativa. Ho difonguérem, participàrem en esferes i fons europeus i ens coordinàrem amb altres secretaries autonòmiques, com Turisme, per a projectar-ho", ha exposat.

D'altra banda, ha declarat en la sessió d'aquest dimecres una treballadora de Noguera, que portava amb ell des de l'any 1971. Ha explicat que en 2008-09, el seu cap li va comentar que havia de fer uns contractes amb patrocinadors a través d'una empleada de Patrocini. "A mi em donaven les dades del patrocinador i la categoria, i conformement a això hi havia unes contraprestacions. Noguera revisava els contractes i després els manàvem a Patrocini", ha afirmat.