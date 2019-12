Intervención realiza un informe de control financiero de la empresa de limpieza

Así lo ha anunciado hoy, a preguntas de la prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, quien solo ha precisado que el informe se está "elaborando" y que no hay un plazo para la finalización del mismo.

Este informe se incluye en el plan de actuación de Intervención que analiza los contratos de mayor cuantía, entre los que también se incluye el de Parques y Jardines, con una cuantía de 7,9 millones anuales más IVA.

En este sentido, Igual ha anunciado que la Intervención había abierto el mes pasado un expediente a la empresa adjudicataria del Servicio de Parques y Jardines, la UTE Urbaser-Contratas Piñera, previo a las supuestas irregularidades detectadas desde 2012 a 2018 (periodo en el que ha recibido 48 millones de euros por este contrato), que se comunicaron a la Alcaldía el 22 de noviembre y que se hicieron públicas ayer.

A este expediente se incorporarán los nuevos requerimientos, si bien, a día de ayer, la empresa todavía no había presentado alegaciones al informe inicial.

Estas supuestas irregularidades en Parques y Jardines por el momento han derivado en la apertura de un expediente al funcionario que actúa como jefe del servicio, al que se ha apartado del mismo como medida cautelar, y otro sancionador a la UTE.

Cuestionada por qué estas supuestas irregularidades no se han detectado antes, la alcaldesa ha sido rotunda. "La Intervención General no es un espía dentro del Ayuntamiento", ha dicho.

Ha explicado que Intervención "da por hecho el buen funcionamiento" de todos los pasos previos porque es "responsabilidad" del jefe de servicio velar porque el contrato se ejecute como está en el expediente. Además, ha recordado que la Intervención fiscaliza "previamente" a la contratación y en este caso ha realizado una "tercera fiscalización" de autocontrol municipal.

La alcaldesa ha repetido que el contrato de Parques y Jardines se sometió al plan de control financiero por su cuantía y por las "incongruencias" del jefe de servicio en el proceso de licitación posterior. "Los servicios de Intervención que están presentes en la mesa de contratación detectan que el jefe de servicio tiene una postura que les hace ver y revisar el contrato", que hasta entonces "había tenido un transcurso normal", y que ha dado lugar a la apertura de los citados expedientes para depurar responsabilidades.

"No me quiero aventurar pero del informe de Intervención y de la información que ha llegado para hacerlo se ve que el jefe de servicio no ha hecho el trabajo correcto" puesto que no ha recabado la información que sustente sus firmas de conformidad, ha señalado Igual. "Esa información no se ha acreditado y no quiero ir más allá", ha dicho la regidora.

Al hilo, ha recordado que el jefe de servicio no tenía la plaza en propiedad pero "ejercía de ella y cobraba como ello". "No significa que tuviese menos responsabilidades por ejercer de manera temporal; era jefe de servicio con todas las atribuciones y responsabilidades pero no tenía la plaza en propiedad", ha aclarado.

Ahora, siguiendo las indicaciones de Intervención, se cubrirá esta plaza definitivamente y se "dimensionará el servicio como se merece".

Por otra parte, la alcaldesa espera "responsabilidad y talla política" de los grupos de la oposición municipal ante estos hechos, de los que les informará "con total transparencia", ha afirmado.

"El Ayuntamiento de Santander tiene maravillosos funcionarios, funciona muy bien, pero también tiene un autocontrol para que si algo no funciona lo podamos detectar internamente, como ha sido este caso", y con él, ha dicho, tanto ella como el equipo de Gobierno "vuelven a demostrar la mano dura y total contundencia porque tenemos 173.000 personas que pagan impuestos y se merecen los mejores servicios", ha declarado.

"Nadie que trabaje para los santanderinos se puede permitir hacerlo sin total rigor y responsabilidad. Es algo que debemos atajar en el momento que nos hemos enterado. Y mayor celeridad, imposible", ha remarcado.

También ha asegurado que le "preocupa" y va a "proteger" a los 199 trabajadores de Parques y Jardines, el colectivo de funcionarios, "porque tenemos funcionarios maravillosos" y "el no prejuzgar", porque el jefe del servicio y la UTE está sometidos a expedientes administrativos que "resolverán funcionarios, no políticos. Por eso la decisión política en este expediente ha sido casi nula".