Un projecte pilot permetrà mesurar i reduir l'impacte del turisme a València

Juntament amb altres empreses i entitats de Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, França, Grècia, Itàlia i Portugal, treballen des del 2018 en el desenvolupament d'un sistema que permeta mesurar i reduir l'impacte del turisme en ciutats patrimonials, mitjançant l'ús de les noves tecnologies, informa la Fundació Santa María la Real del Patrimoni Històric en un comunicat.

Una de les ciutats on es desenvoluparà un projecte pilot és València, ja que "el seu patrimoni i la seua posició privilegiada al costat del Mediterrani atrauen cada any més turistes". Tant és així, destaca l'entitat, que entre el 2012 i el 2018 els turistes internacionals en la ciutat de València han augmentat de 1.080.157 a 2.358.325, segons dades de Turespaña i Frontur-Egatur.

Molt important també, afig, ha sigut l'increment en el trànsit de creuers del port comercial, que ha crescut en un 125% en nombre de passatgers en a penes deu anys, segons les dades estadístiques de l'Autoritat Portuària de València.

Saber com afecta aquest increment de trànsit de visitants a la ciutat, mesurar l'impacte real del turisme i establir pautes que puguen frenar el seu impacte sobre el patrimoni són alguns dels objectius del projecte europeu HERIT-DATA, que compta amb la participació de Turisme Comunitat Valenciana, Fundació Valenciaport i Fundació Santa María la Real.

Turisme Comunitat Valenciana va realitzar anàlisis prèvies comparant l'impacte del creixement turístic en destinacions com València, Barcelona, Florència, Ámsterdam o les regions d'Occitània a França i Grècia Occidental.

Segons el secretari autonòmic de Turisme i president d'aquesta institució, Francesc Colomer, "l'estudi ha donat una radiografia sobre què està ocorrent en les ciutats i destinacions mediterrànies que han experimentat un increment en la seua activitat turística".

Colomer destaca "l'àmplia i reconeguda trajectòria en gestió turística intel·ligent de la Comunitat Valenciana, l'única autonomia amb una xarxa pròpia de Destinacions Turístiques Intel·ligents que treballen per implementar procediments de monitoratge i gestió turística a través de les noves tecnologies".

Aquesta experiència i les anàlisis realitzades han servit per a plantejar el disseny de les proves pilot, definir els llocs de mesurament i establir les ferramentes necessàries per a conéixer el seu impacte real en la ciutat i en el seu patrimoni.

Així, per exemple, Fundació Valenciaport, s'encarrega ja del mesurament del flux de visitants. Per a açò, està col·laborant amb la Diputació de València en la instal·lació de sensors en els principals punts d'entrada/eixida de visitants, tals com el Port de València, l'oficina de turisme de l'aeroport o la de l'estació de l'AVE.

També es controlen els fluxos en espais singulars com el mercat central, la Plaça d'Ajuntament i la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El mesurament es duu a terme mitjançant la instal·lació d'una sèrie de sensors, basats en la tecnologia de l'Internet de les Coses (IoT). Dispositius poc intrusius, amb un impacte visual mínim, que monitoritzen els mòbils que porten activat wifi alhora que garanteixen la protecció de dades de caràcter personal de l'usuari a través d'un procés d'anonimització irreversible.

"Els sensors assignen identificadors únics per a cada dispositiu i, d'aquesta manera, serà possible mesurar el flux de persones que passen per un determinat lloc en un moment concret diferenciant, a més, entre residents i turistes", comenten des de Fundació Valenciaport.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

El seu treball es veurà completat pel de la Fundació Santa María la Real, que actuarà en la cripta arqueològica de la presó de Sant Vicent Màrtir i en la basílica de Nostra Senyora dels Desemparats.

En aquest cas, es durà a terme, d'una banda, un control de visitants mitjançant dispositius de comptatge i, per un altre, un control de les condicions ambientals dels espais monitoritzats, per a saber com els està afectant la presència de turistes.

El projecte HERIT-DATA, desenvolupat dins del programa Interreg Mediterranean, contempla també el desenvolupament d'una plataforma per a bolcar i interpretar les dades que faciliten els sensors instal·lats dins del projecte, així com uns altres procedents de fonts externes. "Les dades es transformen en coneixement útil per al gestor", assenyalen els responsables del projecte.

La plataforma final es basarà en una sèrie d'indicadors establits prèviament pels socis del projecte, amb els quals es tractarà de comprendre millor el comportament dels visitants en les ciutats històriques i com afecta la seua conservació.