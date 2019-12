La Xunta aprueba este jueves la nueva ley de ordenación del territorio, que sustituirá la actual norma del año 95

El anteproyecto de la futura ley de ordenación del territorio tuvo el informe del Consello Económico e Social (CES) a finales del pasado mes de septiembre. En él, el órgano consultivo emplazaba a la Xunta a incorporar "expresamente" entre sus objetivos evitar la despoblación en el rural "en base a la actividad que en él se desarrolla".

El anteproyecto contenía 59 artículos que se estructuran en dos títulos, además de seis disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Incluye que todos los instrumentos de ordenación del territorio cuenten con un informe favorable en materia de paisaje.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aludido a la aprobación de esta norma y de la ley de residuos en el marco de la sesión de control, en la que Antón Sánchez (Grupo Común da Esquerda) le ha afeado los "pelotazos urbanísticos" y "operaciones especulativas" del proyecto eólico en la Serra do Oribio y de la ciudad deportiva del Celta en Mos.

"¿Cuándo va a acabar con este modelo de expolio del capitalismo de ladrillo para beneficiar a amiguetes?", ha preguntado Sánchez, a quien Feijóo ha respondido que, "bromas aparte", su Gobierno "ha demostrado con decretos y leyes" que le preocupa "la calidad ambiental y el patrimonio natural" de Galicia.

"NO ES INCOMPATIBLE CON PROYECTOS INDUSTRIALES"

"Lo que no es incompatible con proyectos industriales y energéticos, salvo que quieran seguir empobreciendo a Galicia. Nosotros no", ha sentenciado Feijóo, quien ha repasado varias normas aprobadas por su Ejecutivo, antes de anunciar las que recibirán luz verde este mes.

En el polo opuesto, ha insistido en que el parque del Oribio "lo autorizó el bipartito" y que su Ejecutivo se limitó a aprobar una modificación para "bajar los molinos de 12 a ocho". "La izquierda autoriza un parque con 12 molinos y ahora el problema es el pelotazo del PP", ha lamentado Feijóo, quien ha incidido en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por el momento, ha ratificado que se paralice la actividad "sin entrar en el fondo" de la cuestión.

A renglón seguido, ha atacado el sistema económico que, a su modo de ver, defiende el Grupo Común da Esquerda. "Hay diputados de su grupo que están de acuerdo con el modelo de extorsión del Gobierno venezolano", ha advertido, antes de indicar a Sánchez que le hubiera gustado que él también compartiera cena con los representantes de la Galicia exterior y hubiese podido escuchar al representante de la Hermandad de Caracas, para que pudiese ver la situación de Venezuela.

"LE PREGUNTABA MÁS POR MÉXICO"

"Yo no tengo más amigos que los gallegos", ha sentenciado Feijóo, a quien Sánchez ha replicado, en su turno, que él habla "de Venezuela", pero su pregunta iba más encaminada "por México", en alusión a la investigación por corrupción en Pemex.

También ha insistido en que lo que pone en cuestión la justicia es "la modificación autorizada" por el actual Gobierno autonómico en relación al proyecto eólico del Oribio y ha remarcado que, aunque ahora se detenga la actividad, "el daño está ya hecho". "¿De qué valen sus leyes si ustedes mismos las incumplen?", ha preguntado.

Igualmente, ha insistido en el "pelotazo de Mos para beneficiar a Mouriño" y ha remarcado que "el resto es publicidad, propaganda y manipulación" de la Xunta.

"PROPONEN UNA GALICIA MÁS POBRE"

"O no quiere leer, o lee con dificultad, o interpreta con dificultad lo que dice el TSXG. Dice que nosotros tenemos intereses con una empresa a la que autorizó un parque el bipartito. Usted andaba de aquella en el BNG, no sé donde parará ahora. Déjese de bromas y hable en serio. Si hay algo mal hecho en este expediente será responsabilidad del BNG y del PSOE, no nuestra", ha contestado Feijóo.

El presidente gallego ha repasado de nuevo las medidas adoptadas para "proteger el patrimonio" y ha insistido en que ésta no está "reñida con la política industrial". "Ustedes proponen una Galicia más pobre, pero nosotros creemos que es compatible la riqueza natural y la de los gallegos", ha aseverado.

"Ustedes quieren seguir cerrando industrias en Galicia. No a Reganosa, no a Meirama, no a As Pontes, y no a los parques eólicos. Esa es su política económica", ha continuado Feijóo, quien ha recordado "las cosas" que tuvo "que escuchar" sobre el proyecto minero de Corcoesto, que finalmente frenó el Ejecutivo gallego.

Así, ha insistido en que no tiene "ningún compromiso" salvo con los gallegos y ha augurado que, si finalmente gobiernan PSOE y Podemos en el Estado, habrá "tardes de gloria" tras los Consejos de Ministros.