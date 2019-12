El forense conclou que no hi ha relació entre la fallada del desfibril·lador en jutjats i la mort d'un home per infart

En concret, l'informe, consultat per Europa Press, arreplega que no existeix cap conducta imprudent en relació a la defunció de l'home: "El no correcte funcionament del desfibril·lador no aporta relació de causalitat amb el fet davant l'existència de clars factors de risc com la cardiopatia isquémica crònica i la presència de cocaïna en la sang", contempla.

És per aquest motiu pel qual el fiscal encarregat d'aquest procediment ha sol·licitat al jutjat el sobreseïment provisional de les actuacions.

El succés es va registrar el passat 17 d'octubre al matí, quan l'home, de 55 anys, va acudir a la Ciutat de la Justícia per a ser jutjat per tràfic de drogues. En un moment determinat, es va sentir indisposat i es va desmaiar.

L'home va ser atès inicialment per metges que estaven presents i un facultatiu forense, que van realitzar maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsiques. No van poder utilitzar el desfibril·lador dels jutjats ja que es trobava sense piles i, per açò, "no va funcionar correctament", manté el fiscal.

A l'arribada dels servicis sanitaris (SAMU), l'home presentava un ritme de taquicàrdia ventricular sense pols, per la qual cosa es van iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada amb teràpia elèctrica en diverses ocasions i aplicació del dispositiu d'ajuda al massatge cardíac que van resultar infructuoses. Finalment va morir.

De l'analítica practicada en sang a l'home es va detectar la presència de cocaïna (06 mg/l) i benzoilecgonina (0,4 mg/l). Es va sol·licitar també un informe a l'Institut de Medicina Legal per a saber si el correcte funcionament del desfibril·lador podria haver sigut determinant en el resultat de la seua mort.

El metge forense, en un informe de data 13 de novembre, va informar que no va existir cap conducta imprudent ni relació de causa. Per aquests motius, el fiscal ha sol·licitat al jutjat l'arxivament de les actuacions.

CONTRACTE DE MANTENIMENT

El desfibril·lador no es va poder utilitzar perquè no tenia les piles recomanades pel fabricant, segons van desvetlar fonts de la Conselleria de Justícia, ni contracte de manteniment des del 2016. L'últim contracte de manteniment de l'aparell es va firmar eixe any, és a dir, el 2016, moment en el qual es va fixar la pròxima revisió al novembre del 2019.

Al maig del 2018 es va alertar a la Direcció de Justícia que s'havia d'actualitzar el mateix però no es va fer en aprovar-se un pla de manteniment de seus judicials per set milions d'euros.

Aquest pla va deixar fora l'assumpte dels desfibril·ladors, però aquest assumpte no es coneixia, segons van apuntar en el seu moment fonts de la conselleria, fins que va tindre lloc l'incident amb l'home amb infarts en la Ciutat de la Justícia.